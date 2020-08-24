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臨床試驗該不該動輒十年？台灣大總座林之晨意外掀熱議

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北即時報導
台灣大哥大總經理林之晨。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
台灣大哥大總經理林之晨。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

國家生技研究園區日前舉辦「生技創業的挑戰與展望交流暨音樂會」，意外邀請一位生技業的「門外漢」來當創業團隊業師，他是台灣大哥大總經理林之晨

林之晨聲稱自己不是生技人，但他在論壇上挑起的話題，卻是絕大多數生技業者一直想問的問題：「新藥的臨床試驗，究竟該不該動輒十年以上？」他的提問，引起當天在場其他生技專家的熱絡響應。

林之晨表示，被邀請出席生技創業者活動，自己也覺得很納悶，原來主辦人中研院院士王惠鈞和林之晨的母親、聯合整形外科診所院長林靜芸是好朋友，「是媽媽叫我來的」。

王惠鈞說明，邀請林之晨出席生醫論壇，主因現場有生醫新創團隊做的是數位醫療，林之晨或許可以提供資 通訊技術方面的建議。

林之晨說，他出生醫師世家，外祖父、祖父是醫師，爸爸（前衛生署署長林芳郁）、媽媽和妹妹也都是醫師，自己和生醫產業的唯一連結，是曾在美國紐約特殊外科醫院（Hospital for Special Surgery）旗下創投擔任操盤人。

林之晨話峰一轉，以科技人角色來看新藥產業，從研發到產品上市動輒10到20年，「這太荒謬了」，這麼漫長的時間，多是花在臨床試驗對藥品的驗證，但這是可以過技術來克服的。

生技產業涉獵的人多知道，生技行業中最困難的新藥開發，最花時間及成本的就在人體臨床試驗，假設一項新藥的研發成本約2億美元以上，在臨床試驗的成本可能就佔了一半以上。

林之晨以台積電近年來的成功模式為例說明，台積電原本也培養了一大堆數據分析專家，針對公司各項流程提出改進之道，但是隨著AI技術的突飛猛進，這些數據分析工作後來都交由AI來處理了。

反觀生技新藥產業，林之晨建議，與其教導數據分析專家去理解醫療，倒不如教導醫師去理解機器、操作機器去分析生醫產業的龐大數據。他主張要「Innovation of the process of innovation（創新過程中的創新）」，說不定可以讓新藥短短幾年就上市。

對於林之晨發言，在場其他生醫專家大表認同，生技中心董事長涂醒哲在台下起身讚揚林之晨「Innovation of the process of innovation」的概念。

曾經輔導多家新藥公司、顧德諮詢公司總經理顧曼芹也呼應，因為新冠肺炎疫情的緊急需求，原本要十年以上才能上市的疫苗，現在各國政府及業界正在加速臨床時程，若疫苗能在今年底前就上市，或許能改寫生技遊戲規則，讓未來的臨床試驗加速進行。

論壇主持人王惠鈞和顧曼芹也拋出了另一個話題：「為什麼新藥臨床試驗在一開始必須找健康人來受試？」、「如果可以不做一期臨床試驗，會不會省下不少時間？」

資誠聯合會計師事務所榮譽副所長曾惠瑾也表示，美國食品藥物管理局（FDA）近來推動「RWE（真實世界證據）」及「RWD（真實世界數據）」，已上市的藥品，若能運用到其他適應症，可利用大數據分析，大幅縮短上市時程。美國至今已有數項藥品因此上市，台灣食品藥物管理署也在研究這項方案。

生技產業 林之晨

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