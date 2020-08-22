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科技部助博士接軌產業 月薪上看7萬元

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

為促進博士就業、鼓勵企業晉用博士人才，科技部自2018年開始推動「重點產業高階人才培訓與就業計畫」（簡稱RAISE計畫），3年來預計培訓1,172名博士人才，投入產業界。根據第一、二期培訓出來博士，平均就業率為76%，投入產業後平均薪資為6.6萬元。

科技部表示，推動RAISE計畫，就是希望國內產業界、特別是中小企業試用看看博士生，因此第一期合作廠商有高達七成是中小企業，廠商回饋意見是，「博士也蠻好用」、「與博士距離沒有那麼遠」。

科技部RAISE計畫三年（2018至2020年）培訓千名博士進入產業就職。主要由工研院、金屬中心及清華大學等法人及學校負責培訓，博士培訓期間有半年在計畫合作廠商實習，以此方式鏈結基礎科學及應用研究，將研發成果擴散至業界，並促進博士就業，主要是投入企業研發工作。

今年已經進入第三期，第三期現已招募390名博士，並進入企業實習階段，預計今年底完成結業。科技部在年底檢討之後，預計明年會接續辦理RAISE計畫。

科技部表示，目前博士出路過於集中於學研單位，希望引導我高階人才投入於產業界，RAISE計畫第一期培培訓出357名博士，並成功媒合265人進入產業就業，投入在生醫、晶片設計、智慧機械等領域，媒合率達74%，逾半數月薪逾6.5萬。根據科技部掌握，就業博士薪資過半數超過6.5萬，其中有25%的博士薪資達7.4萬。

第二期有22家培訓單位錄取425名，並與299家廠商進行合作，最後有328名博士投入產業，就業率達77%。

科技部進一步追蹤第一期培訓博士投入產業就業情況，約有七成仍在產業界服務，平均薪資推升到7萬元，顯示若能鏈結產學，企業願意晉用博士意願就會提高。

科技部 薪資

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