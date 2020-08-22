我企業研發大軍碩士當先鋒！學士次之 博士墊底

近年全球科技產業競爭激烈，各國企業大搶研發高階人才。科技部最新發布調查指出，目前我企業研究人員，主要以碩士為主力，其次為學士，兩者合計占比高達逾九成三，但博士占比僅6.3%。這也顯示，我企業研發是以碩士學士力抗外國企業博士兵團，長期競爭力藏隱憂。

因後疫情時代及香港國安法上路，全球國際人才版塊大移動，台灣半導體產業具有優勢，外商在台設研發中心，也大規模延攬研發人才，形成外商、本土商搶才大戰，連台積電都抱怨研發人才不夠。

科技部最新全國科技動態調查指出統計指出，因應科技產業競爭，我企業也積極投入研發，研究人力持續攀升，由2009年的逾8.2萬人，到2018年企業研究人力逾12.1萬人。

只不過，企業研究人員逾12.1萬人中，碩士為最大主力，占比高達59%，幾乎近六成研發人力是碩士畢業當先鋒，反映出台灣科技產業在代工結構下，最愛用碩士、碩士最好用的現況。

然而，台灣企業研發人力另一半，不是博士，而是仰賴學士畢業生，占比為34.7%。而企業研發的博士僅7,711人，占比僅6.3%。簡言之，我企業研發主力是碩士、學士為主力，甚至加上專科，博士占比很低。

這個結構令科技部有些憂心。科技部官員表示，過去以來，因碩士進入產業界的薪資佳，與博士薪資差異不大，所以很多碩士畢業生學成後要趕快進業界卡位，影響就讀博士意願；但是，科技進展快速，科技競爭需要科研做後盾，國內研發主力為碩士，卻要力抗國外企業博士人力競爭，恐會在科研上輸一大截。

科技部進一步指出，進入工業第4次革命，數位智慧化時代來臨，台灣在生醫領域的基金定序人才、製造業領域如奈米材料人才、人工智慧如軟體、物聯網、感測器，量子電腦等，特別需要高階人才，需要博士投入研發。

若觀察全國研究人力，2018年有19.3萬人，其中博士有近4.1萬人，但有近六成四、約逾2.6萬人在大學，政府部門有逾6000名博士投入研究，企業研究人員卻只有7,711是博士，也凸顯出企業界晉用博士的比率偏低。