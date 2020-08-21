業者看好聲聯網 研發聲控急救系統、10月上市

由墨石證券（Inkstone Securities）投資的美國上市公司龍寶集團，看好聲聯網發展潛力，今(21)日宣布入股獨步新媒體，將在台灣成立研發室，聯手將聲控技術運用在急難救助、預防犯罪等不同領域及創新產品。

獨步新媒體董事長張貴宏表示，獨步自主研發的「離線AI語音辨識引擎技術晶片」，應用於最新發表的聲控急難救助系統，預計10月正式上市。目前這套系統已陸續應用於永大、六川等10餘個住宅社區的聲控電梯，市場反應良好。

獨步新媒體以研發為主軸，不斷提升並優化聲控技術，擴大應用的項目、為更多不同領域的企業提供服務，同時在台灣也發展多媒體服務平台，促使台灣e化更進一步轉為數位化時代，將自有聲控影音技術用於各產業，幫助產業升級。

張貴宏並現場示範，只要發出「救命」、「搶劫」、「我需要醫生」等關鍵語音，系統就會立即發出警報聲響。

張貴宏表示，這套系統可透過衛星電話、APP，將危難求救的訊息傳達到警察局、保全公司等相關單位，很適合獨居者及長照機構使用，另外也可以裝設在ATM的空間，當使用者遇到危險或突發狀況，就可發出求救訊號。

張貴宏舉例說，前一陣子很大的新聞，「羅姐」羅霈穎在家中猝逝，如果當時她在床上抽搐時，家裡有這套系統，只要喊一聲「救命」、「我需要醫生」，就能讓大樓管理員或相關單位得到訊息，或許可以保住一命。

龍寶集團董事長柯在表示，繼物聯網之後，聲聯網是未來的趨勢，獨步新媒體具有自主研發能力，其離線AI語音辨識引擎技術晶片更是該領域的佼佼者，未來雙方結合後，不只能立足台灣，更可躍身國際市場。

他說，過去一再看到有很多急難救助事件，就是因為未能及時被發現，以致許多不應該犧牲的生命消失了，希望這個合作案不只是對台灣社會，甚至能讓國際上更多的人得到幫助。

龍寶集團於2014年遞件美國證券市場後，積極參與多項投資以及合併，目前營運主業為保險經紀與生物科技產業，未來將多角化經營，此次與獨步新媒體的合資案也備受矚目。