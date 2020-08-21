燦坤新板橋中山店開幕 攜家扶中心舉辦小小店長體驗

燦坤（2430）門市重新改開幕，訴求從心出發。燦坤今(21)日表示，新板橋中山店、彰化店於8 月21日至23日舉辦重新開幕慶活動，除了眾多超優惠促銷商品外，還有滿滿的愛心活動，並邀請家扶中心共同舉行小小店長體驗活動外，還有創世基金會愛心加購支持基金會、慈愛教養院義賣，以及LINE主題捐血車捐血活動。

燦坤表示，新板橋中山店於開幕首日與家扶中心合作，邀請15位小朋友進行一日店長體驗活動，家扶基金會是一個關懷弱勢兒童及其家庭的國際非營利組織，從早期接受國外資助，到成為自給自足的兒童福利機構，一路走來始終秉持為弱勢兒童、少年及家庭服務的願景及使命。

本次特別與燦坤合作，是希望能讓孩童提前感受社交與社會經驗；從收銀台開始：詢問顧客會員、收銀台刷商品條碼、及將發票商品遞給客人；商品整理整頓：認識條碼、遺落或放錯位置的商品、進行歸回原處；顧客引導：顧客詢問商品，帶顧客至商品位置處；咖啡機試飲活動：泡咖啡給顧客試飲；最後讓小小店長們在Switch 賽車遊戲作為一日體驗的完美結尾。

新板橋中山店開幕期間每日前50名可獲得WONDER夾立式USB電池隨行電風扇；開幕限量推出AOC 22型液晶顯示器46折優惠，原價4,288元，開幕價1,988元；羅技滑鼠原價459元，開幕價299元，每人每卡限購一個；限時限量滿額禮，滿兩萬送SYNCO電池式小黑蚊電蚊拍、滿額五萬送BWT德國倍世鎂離子健康濾水壺、滿額八萬送Fujimaru 10人份電鍋；滿額三千抽好禮，最大獎可將50吋4K JVC電視帶回家。