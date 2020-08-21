友達85吋8K無邊框電視面板 獲中科創新產品獎

友達光電（2409）今（21）日宣布85吋8K無邊框超高屏占比電視面板榮獲2020年「科技部中部科學工業園區優良廠商創新產品獎」，友達憑藉深厚的技術與製造實力，以產品的創新性及市場競爭力獲得評審肯定。

後疫情時代宅經濟當道，居家享受影音娛樂的時間大幅增加。因應消費者對於影像畫質及感官體驗更高層次的追求，友達領先業界具備超大尺寸8K電視面板量產能力，推出一系列65至85吋8K無邊框超高屏占比電視面板，透過全新設計將螢幕邊框縮小，最窄非顯示BM區(Black Matrix)僅有0.9 mm，將邊框尺寸與黑色矩陣縮小到最小範圍，達到無邊際大螢幕的沉浸式視野。

友達85吋8K無邊框超高屏占比電視面板具備多項領先優勢，包括無邊框全球最高屏占比(*)大尺寸電視面板，透過全新設計將面板左右兩側的閘極驅動IC設計整合於下側訊源驅動IC上，螢幕占整體面積高達百分之百；整合8K（7680 x 4320）相當於4倍4K的極致精細畫質，能呈現前所未見的細部影像，畫質精細程度展現得淋漓盡致。

輔以採用新一代特殊控光技術膜，讓觀賞角度不再受限，即便不在電視正前方觀看，仍可近距離感受均勻的色彩表現，畫面細節演繹絲絲入扣。HDR超高動態範圍技術，搭配局部超高亮度（1200 nits）與QD量子點廣色域，讓黑更漆黑、亮更明亮，呈現更豐富的深度、鮮豔色彩，以及更細膩逼真的畫面；搭載120Hz刷新率，可使畫面保持流暢、明亮、清晰，精確掌控快速移動的圖像和高速場景。

友達致力提升顯示技術的創新研發能量，將持續投入高階液晶電視面板顯示技術的開發，讓電視外觀更時尚與簡潔俐落，營造與居家環境融為一體的無邊際視覺，帶動新一波頂級家用市場商機，為消費者創造更好的視覺體驗以及感官感受。