台達鯨碳之歌影片徵件競賽 300組多媒體好手報名

由台達電（2308）及台達基金會共同舉辦的「鯨碳之歌」對白及改編影片徵件競賽頒獎典禮，今日(21)於台達總部8K劇院舉行，此次徵件競賽吸引近300組團隊報名，包括專業的多媒體創作者與在學學生，經過兩輪嚴謹的評分，分別由《生之禮》及《鯨嘆之歌》兩件作品獲得對白及改編組首獎，得獎作品也將與台達基金會拍攝中的8K海洋環境錄片一同登上大銀幕，期能透過細緻的影像讓更多人關注海洋生態與環境永續。

今天包括台達電創辦人鄭崇華、基金會副董事長郭珊珊，以及擔任評審的楊力州、侯季然、王師等業界專家均出席頒獎典禮給予年輕的獲獎團隊指導與鼓勵。典禮現場更以8K投影機播放此次競賽素材座頭鯨母女互動片段以及六件獲獎作品，一同欣賞年輕創作者如何透過座頭鯨間的對話，闡述人與自然和諧相處的重要意涵。

台達電創辦人鄭崇華表示，為喚起大眾對氣候緊急狀態的重視，台達基金會先前委託日本NHK Enterprises拍攝的全球首部8K水環境紀錄片《水起．台灣》，持續在國內外發揮影響力，不但在NHK BS 8K衛星頻道上播出超過一年，今年更獲得美國休士頓國際影展金獎的肯定。目前除持續拍攝8K海洋環境紀錄片外，更希望能帶動台灣新生代創作人對8K內容的重視，將幾年後可能不復存在的地球環境美景記錄下來，此次競賽吸引到各路優秀的文案與多媒體好手投入影像製作，就是很好的開始。

「鯨碳之歌」競賽的方式，是由台達基金會釋出部份製作中的8K海洋環境紀錄片片段，邀請創作者加註影片中座頭鯨母女的對白，或是重新改編剪輯成片。對白組首獎作品名為《生之禮》，透過鯨魚寶寶對媽媽天真的提問，細膩地以詩意的文句，傳達鯨魚寶寶的誕生即是對自然最特別的禮物；從眾多作品中脫穎而出的改編組首獎則為《鯨嘆之歌》，以鯨魚與地球形體相互演變之動畫，呈現鯨魚出生到「鯨落」為地球整體生態及環境的付出，故事情節完整流暢、剪輯技巧精煉、創意結合影像技術與環境關懷素材融合度高，深深打動評審團成員。