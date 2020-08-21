2020光寶特別獎得獎名單出爐 智能應用演繹未來生活

全球華人科技創新盛會「光寶創新獎」，「特別獎」得獎作品名單正式揭曉。邁入第20屆的創新獎再度攜手全球領導企業默克與英飛凌以及新夥伴貿澤電子共同設立12個獎項，鼓勵創新與市場性兼具的優秀作品。今年度獲獎作品聚焦於運用AIoT及人工智慧等新技術於智慧醫療、智慧城市及智慧家居領域，充分展現新一代設計創新者眼中的未來生活。

默克(Merck)今年以「未來智慧醫院 Future Smart Hospitals」為競賽主題，鼓勵參賽者能將未來科技注入現有醫療工作流程，提出更有效率的解決方案。殊榮獎作品「紅外光無痛微針器」優化注射流程，以微針降低病人打針時的疼痛感。

特別獎作品「胰島素智能手錶」使用整合醫療技術，結合互聯網科技，精準監測糖尿病患者的健康狀況並輔助注射胰島素；「基於深度學習邊緣運算技術之離床預警暨床邊跌倒報知系統」則是以兩階段式離床預警功能，滿足醫院高齡病房照護之臨床需求。

英飛凌以「美好生活 定義未來」為題，期許參賽者以宏觀、系統性的角度提出讓智慧城市更創新、環保與安全兼具的應用。殊榮獎作品「藏—私人雲端書櫃」以AR技術創造出一款可 「無限翻閱」的電子書，延續翻動紙本書頁的感動。特別獎作品「都市風力清淨機」隱身在道路分隔島中，運用風力轉為電能自給自足，可改善道路旁住宅區空氣汙染 ; 另一項作品「搜救犬遠程指揮套裝」則運用雷射光及多感官指令傳遞模組，遠程引導犬隻執行搜救任務。

貿澤電子以「智慧家居，開啟智慧『芯』生活」為題，期待參賽者將IoT、智慧感測及節能科技等技術應用於家居生活。殊榮獎作品「AVED無障礙視野螢幕」提供無死角的路況顯示，減少因大型車輛阻擋視線而造成之交通意外。特別獎作品「都市農業系統」可調節太陽能源進行循環種植，提供都市農業發展的可能性;「中醫耳診儀」結合AI技術，以中醫理論分析耳朵外觀變化來診斷疾病，爭取病患治療時間。

光寶特別獎的三件作品分別為「智能導航與骨傳導耳機結合的盲人眼鏡」，將影像轉化為語音提示，藉由骨傳導耳機傳輸來為盲人提供導航服務 ;「公廁智慧門把」以紅外線感測器達成廁所門把自動化，降低因觸摸門把感染病菌的風險 ;「安全路燈」則是透過AI智能投射交通事故現場，更有效地警示來往車輛，預防二次車禍。