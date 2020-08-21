家登Q4業績有望創新高 帶動全年攀峰

晶圓傳載解決方案大廠家登（3680）累計今年前七月業績達同期新高，法人估計，該公司本季營運可能持平，但第4季業績有機會創單季新高，帶動全年營收表現刷新紀錄，成長雙位數百分比。

家登累計前七月合併營收為14.44億元，年增16.3％，上半年每股純益為1.78元。法人指出，家登今年半導體事業表現亮眼，前七月相關業績年增逾三成，只是汽車業務受到整體大環境影響，呈現衰退局面。

法人認為，家登部分大客戶先前已提早拉貨，所以第2季業績相對旺，本季業績可能大致持平，不過第4季又將迎來半導體客戶強勁拉貨力道，有機會刷新單季營收紀錄。

法人表示，家登第4季半導體事業包括晶圓傳載盒、光罩盒與半導體設備等三大產品線的表現，預計都會有明顯增長。其中業績占比最高的光罩盒業務，隨著客戶持續發展先進製程，EUV光罩盒獲採用數量將越來越多，有助於提升該項業務的平均銷售單價與毛利率。至於晶圓傳載盒方面，該公司已打入中國廠商前段製程，並持續有台系後段封測廠訂單挹注。

法人評估，家登今年每股純益有機會落在3.5至4元之間，但外在環境仍有美中貿易戰等多項變數。