陸水患成災 海外市場太陽能模組價格漲

研調機構 EnergyTrend指出，中國水患成災，導致太陽能產業上的多晶矽供給出現供稱短缺，不過，目前看來中國內需市場因下游採購動作不大，加上價格先前已簽約，近日漲價並不明顯，不過，包括德國、巴西等國家的太陽能模組價格，近日有漲價動作。

EnergyTrend指出，由於通威四川廠本周受洪水氾濫影響、暫停生產，導致多晶矽料供給缺口加大，推動上游矽料與矽晶圓價格上漲，不過，由於中國下游系統商與模组廠已簽訂合同，不願模組廠暫停發貨或是就地起價，因此，雖然中國市場的多晶矽因水災而供給吃緊，但價格仍沒有太大變化。

在太陽能模组方面，海內外市場價格分化較明顯，其中，海外地區包括德國、波蘭、巴西等裝機情況仍良好，且隨著各國市場復甦，拉貨動能可望延續，對於模组價格調漲接受度也比中國市場高。

不過，中國地區則因終端需求降低，加上多數系統商不願接受模组廠在已簽訂合約下，實施暫停發貨或是就地起價，因此模组價格僅小幅上調，漲幅皆不到 1%。

此外，EnergyTrend 表示，矽晶圓企業為反映矽料成本增加，與矽料業者同步調漲價格，G1尺寸矽晶圓漲幅達 9.01%，其餘尺寸也有1%至3%的漲幅。

太陽能電池方面，雖然廠商有意調漲價格，但下游採購意願大幅降低，訂單難以成交，加上多數企業月初已簽訂好當月訂單，因此上游價格不斷上漲，僅小幅反映在電池價格上，漲幅約1%至4%。