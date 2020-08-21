AMD新品助攻 技嘉看好本季主板出貨季增一成

超微（AMD）推出入門級A520主機板產品線，板卡大廠技嘉（2376）跟進超微腳步，推出多款搭載AMD A520晶片組的新主機板，法人預估，新主板親民價格，可望掀起新一波換機潮，帶動技嘉第3季主板出貨季增逾一成，助攻本季營運登上全年單季高峰。

技嘉新推出的A520系列主機板橫跨AORUS及UD系列，支援第三代AMD Ryzen 處理器及下一代Ryzen處理器。透過純數位電源設計，提供處理器及晶片組更穩定的電力供應。同時，A520 AORUS ELITE採用多道剖溝的大型鋁擠散熱片，強化熱傳導及對流，以提升電源供應模組散熱效果。

AMD CPU 近年攻城掠地，逐步縮小與英特爾（intel）距離，至今年第2季桌上型市場市佔率已達到19.2%，相較一年前成長了2.1%，相較2016年第3季更是高了10.1%，成長超過一倍。隨著AMD CPU穩步增長，也順勢帶動主板出貨提升。

法人看好，AMD 520系列主板價格低於100美元，入門級產品的定位，可望掀起新一波換機潮，帶動技嘉第本季主板出貨季增逾一成。

而在顯卡方面，NVIDIA（輝達） 已釋出9月將舉行GeForce 特別活動，市場看好，輝達本次重點就是要揭曉新世代代顯卡，代號安培的RTX 30系列，而首波新品將以旗艦系列為主，包含RTX 3080、RTX 3080 Ti系列。身為主要協力廠的技嘉也可望受惠新品效應。

此外，技嘉今年一大成長亮點伺服器業務，預期第3季仍將持穩。法人預估，技嘉第3季在返校需求加持下，預期營收將優於第2季，並站上全年單季高峰。

技嘉第2季因「宅經濟」發酵，帶動兩大業務主板、顯卡出貨量雙雙提升，主板上季來到300萬片、顯卡110萬片，皆較今年首季成長。

技嘉董事長葉培城先前指出，伺服器出貨動能在新客戶及新訂單加持下，下半年還將持續增溫，加上PC DIY市場亦可望隨市場回歸季節性電競需求，帶動其在主板、顯卡及電競顯示器等產品出貨持穩，因此對全年營收拚增的目標未變。