快訊

金山警分局乾華所長今天上班執勤中昏倒 送醫搶救中

金與正離掌權更進一步？北韓金家王朝權勢秘辛一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果砍價又改規格 郭明錤：華通、燿華下半年面臨挑戰

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
證券分析師最新報告表示，蘋果為了降低成本，加大對零組件廠的砍價壓力，同時改變規格來節省成本。 路透
證券分析師最新報告表示，蘋果為了降低成本，加大對零組件廠的砍價壓力，同時改變規格來節省成本。 路透

天風國際證券分析師郭明錤今(21)日最新報告表示，蘋果為了降低成本，除加大對零組件廠的砍價壓力，同時改變規格來節省成本，iPhone電池軟硬板、與AirPods 2軟硬板供應商恐是最大輸家；他提醒，華通(2313)與燿華的蘋果業務自今年下半年開始將面臨挑戰，明年成長動能恐低於市場預期。

郭明錤指出，蘋果為降低高成本5G對硬體事業利潤的影響，將對零組件廠商施加更大砍價壓力，同時降低/改變零組件規格以節省成本，根據對零組件的全面檢視發現，iPhone電池軟硬板與AirPods 2軟硬板供應商恐將是最大輸家。

他說，採用5G將顯著增加iPhone 12的成本，為了出貨動能，預測蘋果不會顯著調升iPhone 12的售價，因此，為了節省成本，在不妨礙使用者體驗前提下，將會積極降級零組件規格；預估蘋果供應商將自今年第3季開始，面對較高的砍價壓力。

郭明錤說，根據最新調查，在零組件中，以iPhone電池板規格下降最為明顯，將影響華通、燿華、欣興與TTM等供應商的成長動能。

另外，如果比較既有蘋果硬體產品的零組件上下半年平均單價可以發現，AirPods 2軟硬版降價最明顯，郭明錤表示，新款明年上半年 AirPods 3將捨棄既有軟硬板/SMT設計改採SiP，對AirPods 2軟硬板供應商包括華通、燿華與Young Poong將造成影響；他強調，新AirPods 3將改採SiP的利空尚未反映在股價上。

蘋果 AirPods iPhone 郭明錤 燿華 電池 華通 iPhone 12 5G 欣興

延伸閱讀

抽成太高！新聞發行商加入對抗蘋果App Store

iPhone 12不遲到了？蘋果官方YouTube測試片洩天機

消息指稱蘋果最快從2021年開始 在印度組裝生產iPhone 12

禁用微信…iPhone恐重傷

相關新聞

美國擴大封殺華為 立積：產能仍供不應求

美國政府擴大封殺華為，射頻晶片廠立積表示，受限的產品比重不到1成，產能已由其他客戶填補，持續供不應求。

陸拚2025自製晶片達70％ 台IC設計業憂喜參半

美國制裁華為、封殺抖音、微信，大陸國務院近期訂下「2025年晶片自給率達70%」目標，終結無芯（晶片）之痛。晶片自給率要...

不讓5G拖慢4G NCC：5G有涵蓋率時測速

台灣進入第五代行動通訊技術（5G）元年，國內電信業者開台才一個多月，最引發民眾質疑的卻是4G被「有感降速」。國家通訊傳播...

蘋果砍價又改規格 郭明錤：華通、燿華下半年面臨挑戰

天風國際證券分析師郭明錤今(21)日最新報告表示，蘋果為了降低成本，除加大對零組件廠的砍價壓力，同時改變規格來節省成本，iPhone電池軟硬板、與AirPods 2軟硬板供應商恐是最大輸家；他提醒，華通(2313)與燿華的蘋果業務自今年下半年開始將面臨挑戰，明年成長動能恐低於市場預期。

惠特第4季MiniLED接單效應漸發揮 外資逢低布局

全球最大LED檢測設備廠惠特（6706）董事長徐秋田表示，受疫情影響，今年上半年營收下滑約二成，目前看來，第3季設備營收將探底，而第4季在MiniLED的接單效應逐漸發揮之後，預期第4季營運將逐步恢復正常，外資8月以來逢低買超張數也創下該掛牌以來單月最大。

研究機構最新報告 全球DRAM資本支出減20%

新冠肺炎衝擊全球經濟，拖累DRAM市況反轉向下，讓主要DRAM廠對市場也轉趨保守。根據市場研究機構IC Insights...

4G頻譜爭議 台灣大判賠遠傳2.4億

遠傳與台灣大4G頻譜爭議訴訟戰，從4G時代打到5G開台。台灣高等法院判決台灣大要賠償遠傳2.42億元，全案仍可上訴。

輝達看好雲端伺服器市場

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）上季獲利與營收都優於預期，本季營收預測約44億美元也高於分析師預估，但釋出對資料中心營收...

台積電8.6億買益通南科廠 拚擴產

台積電為擴大南科3D先進封裝做準備，昨（20）日公告斥資8.6億元買下益通南科廠、取得1.3萬坪廠房及附屬設備 ，將供營...

紅色供應鏈頻招手 台灣人才恐再掀出走潮

中國訂出六年內「晶片自給率翻逾一倍」政策，優惠配套措施盡出，台灣IC設計業者擔憂，紅色供應鏈不只買看得見的硬體，還來買看...

ASML助陣 台積先進製程喊衝

全球半導體微影大廠艾司摩爾（ASML）的EUV (極紫外光)全球技術培訓中心昨（20）日在台南科學園區開幕，就近服務第一...

聯發科明年市占率 挑戰50％

IC設計龍頭聯發科最近股價跌跤，但研發不停。在5G手機市場站穩腳步，5G單晶片天璣系列多款齊發，法人預期5G市場初期中高...

熱門新聞

聯發科報捷 5G技術大突破

紅色供應鏈頻招手 台灣人才恐再掀出走潮

新光三越董事長吳東興辭世 享壽81歲

新光三越董事長吳東興辭世 享壽81歲

個人勞保勞退資料 勞保局系統開放免插卡查詢

ASML助陣 台積先進製程喊衝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。