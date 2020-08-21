蘋果砍價又改規格 郭明錤：華通、燿華下半年面臨挑戰

天風國際證券分析師郭明錤今(21)日最新報告表示，蘋果為了降低成本，除加大對零組件廠的砍價壓力，同時改變規格來節省成本，iPhone電池軟硬板、與AirPods 2軟硬板供應商恐是最大輸家；他提醒，華通(2313)與燿華的蘋果業務自今年下半年開始將面臨挑戰，明年成長動能恐低於市場預期。

郭明錤指出，蘋果為降低高成本5G對硬體事業利潤的影響，將對零組件廠商施加更大砍價壓力，同時降低/改變零組件規格以節省成本，根據對零組件的全面檢視發現，iPhone電池軟硬板與AirPods 2軟硬板供應商恐將是最大輸家。

他說，採用5G將顯著增加iPhone 12的成本，為了出貨動能，預測蘋果不會顯著調升iPhone 12的售價，因此，為了節省成本，在不妨礙使用者體驗前提下，將會積極降級零組件規格；預估蘋果供應商將自今年第3季開始，面對較高的砍價壓力。

郭明錤說，根據最新調查，在零組件中，以iPhone電池板規格下降最為明顯，將影響華通、燿華、欣興與TTM等供應商的成長動能。

另外，如果比較既有蘋果硬體產品的零組件上下半年平均單價可以發現，AirPods 2軟硬版降價最明顯，郭明錤表示，新款明年上半年 AirPods 3將捨棄既有軟硬板/SMT設計改採SiP，對AirPods 2軟硬板供應商包括華通、燿華與Young Poong將造成影響；他強調，新AirPods 3將改採SiP的利空尚未反映在股價上。