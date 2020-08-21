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台灣玉山科技協會28日論壇登場 施振榮等與談陣容堅強

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台灣玉山科技協會、新北市政府及矽谷台灣幫聯手出擊，三方將在8月28日合辦「企業家的挑戰與收穫」論壇，邀請重量級產業界人士包括宏碁（2353）集團創辦人施振榮YouTube創辦人陳士駿、康舒總經理許介立、HTC首席去中心化長陳信生等擔任與談嘉賓。

台灣玉山科技協會認為，嶄新的創意與商業模式是新創企業的源頭，創業團隊則是維繫新創企業命脈的重要角色，台灣玉山科技協會希望積極協助台灣新創團隊升級，進而提昇被投資的價值，近期特別為新創企業規劃一系列研討會。

首場登場的是與新北市政府、矽谷台灣幫共同舉辦的論壇，主題為「企業家的挑戰與收穫」（Challenges and Gains of Entrepreneurs），希望藉由具有創新與創業實踐經驗的創業家蒞臨分享，透過演講交流討論，傳達勇於創新與勇敢實踐的力量，鼓勵青年學子與有意挑戰創新創業的大眾，從創業前輩們寶貴的經驗中，汲取所需的能量，進而將其轉化為創新的動能。

論壇當天將會由台灣玉山科技協會理事長李紀珠、新北市長侯友宜代表主辦單位致詞，會中並邀請重量級產業界人士包括宏碁集團創辦人施振榮、YouTube創辦人陳士駿、康舒科技總經理許介立及HTC首席去中心化長陳信生等擔任與談嘉賓。

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