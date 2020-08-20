5G布建晶片需求 7月接自陸港訂單119.8億美元創新高

經濟部統計處今（20）日發布7月外銷訂單，觀察主要接單地區，接自中國大陸及香港訂單金額119.8億美元，創歷史新高，年增16.8%，創近26個月來最大漲幅。統計處表示，其中以電子產品接單成長35%最多，主因5G布建，對我高階晶片、晶圓代工、IC設計等需求提高。

統計處說明，接自陸港訂單創新高，主因大陸5G布建需求，再加上解封較早，對電子產品、光學器材、資通訊、基本金屬等相關剛性需求均回溫；此外，發展5G應用設備所需高階晶片就會向台灣下單，因此推升接單成長。

不過，台積電9月15日後就不再供貨華為，但已接獲的訂單仍可出貨，數據是否反映台積電趕貨出單效應；統計處則表示，針對高階晶片那塊，台積電確實不會再供貨，但大陸5G建設需求增加，除了特定業者之外，仍有其他5G相關應用的產業鏈，包括上游IC設計、晶圓代工都屬於電子產品。

另外，觀察美、歐的接單表現，受惠遠距需求持續暢旺，接自歐、美訂單金額也雙雙創歷年同期新高，統計處表示，主要都是筆電、平板等資通訊產品成長所挹注。

7月接自歐洲訂單金額為89.2億美元，年增18.2%，是31個月來最大增幅，受惠遠距商機，以資通訊產品接單為主要成長貢獻，年增33.6%最多，電子產品年增26.8%次之。

接自美國的外銷訂單金額141.2億美元，年增22.2%，近五年半以來最大增幅；其中，也以資通訊產品年增34.2%最多，電子產品年增17.9%次之。