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7月外銷訂單455.7億美元 年增12.4%、創30個月最大漲幅

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導

受惠5G等新興應用需求強勁及遠距商機持續，經濟部今（20）日發布7月外銷訂單連五紅，金額455.7億美元，創歷年同月新高，年增12.4%，是近30個月來的最大漲幅，表現優於預期。其中，電子產品訂單金額132.5億美元，創下歷史新高。

不過，受疫情影響，終端市場需求疲弱，加上國際原材物料價格仍處低檔，影響傳統貨品接單表現，抵銷部分增幅。

前七月外銷訂單金額2,682.3億美元，年增1.8%。統計處長黃于玲表示，7月訂單尚未看到消費電子產品備貨潮，要等到8月訂單才能確定，預期8月外銷訂單金額約為424億至439億美元，年增5.9%至9.6%。

黃于玲說明，7月外銷訂單優於預期，主要受惠半導體高階製程需求暢旺，加上遠距商機持續，科技類貨品接單明顯成長。其中，筆電、平板電腦、伺服器、網通產品、顯示卡等及智慧手機組裝代工訂單增加，使7月資訊通信產品接單144.4億美元，創下歷年同月新高，年增29.9%，是近十年來最大增幅。

電子產品接單金額132.5億美元，創歷史新高，年增25.4%，同樣是近十年來最大增幅，且連續六月雙位數成長，主因我國半導體高階製程具競爭優勢，加上5G通訊、高效能運算及遠距需求強勁，帶旺相關供應鏈接單。

另，國際油價、鋼價自低檔回升，7月主要傳統貨品接單跌幅均已收斂，但化學品跌幅卻擴大至22.7%；黃于玲說，由於海外同業產能大量開出，加上石化產品需求仍未回復，市場供過於求，致連20個月負成長。

值得注意的是，7月機械產品接單年增6.7%，是傳統貨品中率先翻紅的貨品。黃于玲分析，各國陸續解封復工，對機械設備投資增加，帶動半導體、自動化設備接單成長；不過，其中可能有部分因素為訂單遞延，後續趨勢仍待觀察。

展望未來，黃于玲說，隨下半年進入消費電子旺季，備貨需求將漸次釋出，加上遠距商、5G等新興科技需求持續，可維繫科技產品接單動能，只要國際油價及鋼價有撐，有助傳產持續回溫。不過，美中紛爭延燒，將影響未來接單成長動能。

國際油價

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