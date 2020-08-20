陸晶片自給率拚六年翻倍 恐引發台半導體人才出走潮

中國訂出6年晶片自給率翻逾一倍政策，優惠配套措施盡出，引發IC設計業者擔憂紅色供應鏈來台高薪挖角，恐引發第三波台灣半導體人才出走潮，IC設計業者建議，除了消極政策留住人才之外，更應該積極放寬對國際人才招募的條件，正所謂「攻擊才是最佳的防守」。

過去幾年中國半導體企業頻頻向台灣人才招手，近期更傳聞護國神山台積電多人遭對岸挖角，後經董事長劉德音否認，但過去晶圓代工的蔣尚義、梁孟松，以及記憶體大老高啟全，均是台灣半導體業界第一等優秀人才，投入對岸確實造成台灣半導體產業震撼及蝴蝶效應。

如今中國面對美國科技箝制，大力加碼扶植半導體企業，要錢給錢、要賦稅減免給減，唯獨人才取得是中國無芯之痛一大禁錮，陸企為求技術大躍進，直接放眼台灣一線龍頭產業進行挖角動作，其中半導體產業龍頭台積電與聯發科首當其衝。

半導體龍頭台積電曾表示，要能留住人才取決於公司是否是人才值得留下來貢獻的地方，公司基本面夠強、未來看得到前景希望、有競爭力，好人才自然留得住；也應積極放寬國際人才赴台工作條件，才是根本之道。

陸企來台挖角趨勢是不可避免，業者也希望政府能多給企業一些政策工具，對企業留住人才有正面幫助，台灣半導體產業本身沒有危機，危機是政策設了許多限制。