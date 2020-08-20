宏碁周邊設備上半年泛美市場銷售 年增127%

宏碁（2353）今（20）日公布，宏碁持續優化核心及新事業的發展，上半年除了因居家工作及遠距教學帶動的電腦需求外，電腦產品周邊設備同樣熱銷。上半年宏碁北美因疫情改變生活型態影響，周邊設備市場銷售年增127%，以滑鼠、鍵盤、耳機、連接埠及轉接頭等銷量最高；又以美國市場為最暢銷國家。

宏碁表示，宏碁提供市場多元化周邊設備，在電競領域方面更是完整滿足玩家需求，從電競滑鼠、鍵盤、背包、服飾到電競座艙，提供玩家對於遊戲世界的極致體驗；在教育方面，則是以Chromebook為中心發展「Works with Chromebook」認證的周邊產品滿足學生與學校期待。旗下子公司酷碁更攜手天主教宗全球祈禱網絡先於歐洲義大利等國，後於美國、加拿大推出天主教智慧穿戴裝置eRosary，於8月在哥倫比亞上市銷售。