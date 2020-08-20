零壹與Akamai深化合作 協助企業移防雲端

遠距辦公因疫情影響逐漸成新常態，但也因此使企業曝於高資安風險中，零壹（3029）今（20）日宣布，將與雲端資安服務商Akamai深化合作，協助企業更安全無縫的移防雲端。

零壹表示，遠距辦公使企業倚賴網路甚於過往，駭客看準此點也加強網路攻擊。而近年來分散式阻斷服務攻擊（DDoS）的流量一次比一次巨大，疫情更推升攻擊量。資安業者Nexusguard調查今年首季與去年第4季相比，DDoS攻擊量成長了542%。

過去企業可在自有機房內對資訊系統施行層層防護，通過層層查核而入內者即獲信任，但企業商務因應疫情必須轉向公有雲後，內構的層層防護無法直接向外擴展延伸，其防護性、防護價值逐漸崩解。

零壹指出，有鑑於雲端資安是企業不得不面對的挑戰，全球內容交付網路（CDN）領導業者Akamai在其創辦人兼執行長Tom Leighton博士帶領下，加速雲端資安服務的發展，僅6年時間即讓Akamai雲端資安服務業績成長25倍。

Akamai並先後併購Bloxx、Soha Systems、Cyberfend、SOASTA、Nominum、ChameleonX、Janrain等業者，讓Akamai雲端資安服務達高度完整先進層次。

零壹表示，零壹2012年成為Akamai 全球第一個代理商，長期深耕國內市場，提供與Akamai相應能量的技術團隊服務。尤其近年企業面臨數位轉型、5G牌照的開放應用、政府大力投入資訊安全政策，也因為這波疫情提高了市場對於安全的意識。資料傳遞與身分認證，變成企業用戶對於安全的首要考量，促使零壹與經銷夥伴開始開拓更多市場，例如金融壽險單位、航運與教育產業。

零壹指出，隨Akamai轉型為雲端資安服務商，傳統的硬體安全防護也擴展到決戰境外，這些都是現在與未來市場的需求與商機，藉由Akamai與零壹科技雙方的堅實合作，期待協助企業實現商務轉型。