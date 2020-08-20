奇美家電 奪最佳信賴雙金榮耀

國產家電品牌的 CHIMEI 奇美家電今年連續12年由《讀者文摘》讀者以及台灣消費者在顯示器評選項目中獲得金獎殊榮，更以優異的商品品質，在首度納入評選的 DC馬達風扇品項裡一舉奪金，成就雙金榮耀。

奇美家電品牌經理楊厚苹表示，CHIMEI 品牌的液晶顯示器市占率穩坐國產第一，更領先眾多日韓國際品牌，而本次獲選金獎的品項中， 連續12年蟬聯信譽品牌金獎榮耀，最新發表的大4K R5系列獲得 Google 官方授權搭載 Android 9.0 影音平台，以便利先進的語音搜尋功能，帶給消費者輕鬆快速的視聽娛樂，並內建多種智慧功能，語音搜尋一鍵完成，想看什麼用說的！同時推出國產最大尺寸120吋的大4K液晶顯示器U系列，提供消費者超大視野的極致畫質享受。

響應政府振興方案，提供消費者最划算的優惠內容，有望在今年液晶顯示器上面銷售將突破17萬台。

楊厚苹指出，奇美DC馬達風扇首度納入評選就獲得金獎殊榮，同時今年 DC馬達風扇品類因首創封閉式馬達，除更加節能省電外，同時使用上更加安全，且具備ECO智能溫控功能，能自動偵測室溫變化，隨時享受舒適涼感；兼具「八重安全防護」規格，從核心塑料到扇葉皆採用奇美實業的高規格專業材料，更受消費者青睞，今年銷量更較去年同期成長20%。

奇美家電也率先積極響應政府振興方案，邀請消費者共同歡慶2020年奇美家電勇奪信譽品牌金獎雙金榮耀，推出的「奇美雙金•振興拿現金」活動受到消費者的熱烈參與，活動更延長至8月31日，凡於活動期間內購買奇美指定型號液晶顯示器，即可參與「奇美雙金‧振興拿現金」限時優惠方案，搭配政府振興三倍券使用更加划算，升級家中影音娛樂。