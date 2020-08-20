外銷訂單連五紅 遠距商機助7月再創歷年新高

外銷訂單不畏疫情，已經「連五紅」。經濟部今（20）日公布7月外銷訂單統計，統計處處長黃于玲表示，7月外銷訂單金額455.7億美元，創下歷年同月新高，年增率12.4%，主因為半導體高階製程需求暢旺，加上遠距商機持續發酵，科技類貨品接單明顯成長。

黃于玲表示， 7月科技類貨品接單大幅成長，但受肺炎疫情影響，終端市場需求疲弱，加上國際原材物料價格仍處低檔，影響傳統貨品接單表現，抵消部分增幅。

統計處初步預估， 8月外銷訂單在年增5.9%到年增9.6%之間。黃于玲指出，展望未來，下半年起消費性電子產品陸續推出新品，備貨需求將漸次釋出，加上遠距商機延續，以及5G通訊、高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續發酵，可望維繫資訊通信及電子產品接單動能。同時，近期國際油價及鋼價逐步回升，有利傳統貨品接單回溫，不過，肺炎疫情依舊嚴峻，美中貿易紛爭也持續，影響未來接單成長動能，後續發展仍需密切關注。

黃于玲指出，7月資訊通信產品因筆電、平板電腦、伺服器、網通產品及顯示卡等遠距應用相關產品接單暢旺，加上智慧手機組裝代工訂單增加，年增29.9%；電子產品因我國半導體高階製程具競爭優勢，加上5G通訊、高效能運算及遠距應用產品需求增溫，帶動相關供應鏈接單成長，年增25.4%；光學器材因面板需求增溫，價格回升，加上背光模組接單成長，年增10.6%。

傳統貨品方面，由於各國重啟經濟活動，加上國際油價及鋼價自低檔回升，接單均較上月成長，但肺炎疫情持續蔓延全球，市場需求仍顯疲弱，加上產品價格普遍低於上年同期，導致基本金屬年減5.4%、塑橡膠製品年減4.7%、化學品年減22.7%；反之，機械因各國陸續解封復工，對機械設備投資增加，帶動半導體、自動化設備接單成長，年增6.7%。