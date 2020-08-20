快訊

8月24日走馬上任！陳其邁小內閣三位副市長確定了

國徽可以辟邪？那些年，軍中流傳的黨國「鬼話」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外銷訂單連五紅 遠距商機助7月再創歷年新高

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

外銷訂單不畏疫情，已經「連五紅」。經濟部今（20）日公布7月外銷訂單統計，統計處處長黃于玲表示，7月外銷訂單金額455.7億美元，創下歷年同月新高，年增率12.4%，主因為半導體高階製程需求暢旺，加上遠距商機持續發酵，科技類貨品接單明顯成長。

黃于玲表示， 7月科技類貨品接單大幅成長，但受肺炎疫情影響，終端市場需求疲弱，加上國際原材物料價格仍處低檔，影響傳統貨品接單表現，抵消部分增幅。

統計處初步預估， 8月外銷訂單在年增5.9%到年增9.6%之間。黃于玲指出，展望未來，下半年起消費性電子產品陸續推出新品，備貨需求將漸次釋出，加上遠距商機延續，以及5G通訊、高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續發酵，可望維繫資訊通信及電子產品接單動能。同時，近期國際油價及鋼價逐步回升，有利傳統貨品接單回溫，不過，肺炎疫情依舊嚴峻，美中貿易紛爭也持續，影響未來接單成長動能，後續發展仍需密切關注。

黃于玲指出，7月資訊通信產品因筆電、平板電腦、伺服器、網通產品及顯示卡等遠距應用相關產品接單暢旺，加上智慧手機組裝代工訂單增加，年增29.9%；電子產品因我國半導體高階製程具競爭優勢，加上5G通訊、高效能運算及遠距應用產品需求增溫，帶動相關供應鏈接單成長，年增25.4%；光學器材因面板需求增溫，價格回升，加上背光模組接單成長，年增10.6%。

傳統貨品方面，由於各國重啟經濟活動，加上國際油價及鋼價自低檔回升，接單均較上月成長，但肺炎疫情持續蔓延全球，市場需求仍顯疲弱，加上產品價格普遍低於上年同期，導致基本金屬年減5.4%、塑橡膠製品年減4.7%、化學品年減22.7%；反之，機械因各國陸續解封復工，對機械設備投資增加，帶動半導體、自動化設備接單成長，年增6.7%。

疫情

延伸閱讀

連五紅！7月外銷訂單455.7億美元 歷年同期新高

守住疫情衝擊 1~7月核准僑外投資金額逾千億元

兩岸雙向投資 1~7月件數皆較去年同期減少

危老申請 7月降至22件

相關新聞

斥資逾1350萬歐元 ASML南科設EUV全球技術培訓中心

全球半導體微影技術者領導者荷商ASML （艾司摩爾）成立第一個「EUV (極紫外光)全球技術培訓中心」落腳南科，今下午在...

電視面板價格續漲 8月55吋與32吋漲幅10%

根據集邦科技（TrendForce）旗下顯示器研究處最新調查，8月電視面板價格仍維持大漲態勢，55吋與32吋漲幅可達10...

外銷訂單連五紅 遠距商機助7月再創歷年新高

外銷訂單不畏疫情，已經「連五紅」。經濟部今（20）日公布7月外銷訂單統計，統計處處長黃于玲表示，7月外銷訂單金額455....

5G論壇今開幕 1111攜手產官學培育人才

今年7月1日台灣5G正式開台，為產業界帶來革命性的躍進，將全面性的驅動產業創新升級。因應5G趨勢，1111於今（20）日舉辦「5G應用新領域論壇」。主辦單位1111人力銀行總裁林文雄表示，有鑑於5G對各行各業的衝擊，舉辦論壇請各位專家指導各行各業，利用5G特性在各領域發揮綜效，並結合「5G大未來」平台持續性發展及拓展影響力。今年1111的產學合作更與全台2500多所研究所連結，讓學生在畢業之前就有實作經驗，並把5G列重點，為業界及早培育5G人才，先行先試、超前部署，期盼台灣5G發展能像半導體一樣領先全球。

賣廠給藍思，不敵紅鏈進逼？可成董座洪水樹：別把台灣當塑膠！

紅鏈進逼？台灣電子供應鏈烏雲罩頂，繼7月17日iPhone組裝大廠「緯創」售廠給大陸組裝大廠「立訊」後，18日又拋震撼彈！台灣金屬機殼大廠、蘋果供應商可成，將約占40％營收的泰州廠售予大陸手機玻璃大廠「藍思科技」，宣告逐步淡出手機業務。

外資憂華為禁令衝擊大立光獲利 調降目標價至4,800元

美國進一步擴大對華為的封鎖，切斷華為取得商用晶片的管道，華為風暴再起，衝擊台廠包括半導體等供應鏈股價連日來走跌，歐系外資...

5G資費好貴！逾半數不考慮申辦 盼合理價位703元吃到飽

隨著各家電信業者5G服務商轉，電信三雄不約而同推出5G「吃到飽」資費月租1,399元，但根據1111人力銀行今（20）日...

聯發科5G再傳捷報 完成全球首次高軌衛星傳輸測試

聯發科（2454）於今（20）日宣布，其5G技術再傳捷報，日前成功與國際航海衛星通訊公司（Inmarsat）合作，以窄頻...

微軟加碼 助攻台灣物聯網

台灣微軟昨（19）日舉辦「DevDays Asia 2020 Online亞太技術年會」，並與經濟部共同宣布啟動第二期「...

緯創入股新創愛卡拉

緯創大舉進軍人工智慧（AI），軟體等產業，逐步由硬轉軟，旗下100%持有的緯創數技投資控股公司昨（19）日宣布，斥資1,...

鴻海Micro LED 追趕三星

鴻海集團強攻新世代顯示器技術邁大步，轉投資夏普傳將在2023年開始量產Micro LED，躋身全球Micro LED量產...

SIA：華為禁令重創半導體

美國半導體產業協會（SIA）主席兼執行長紐佛（John Neuffer）說，美國商務部17日宣布對華為的新出口管制規定，...

熱門新聞

投資人怕清算！元大原油正2回測1元大關

美制裁效應 華為傳砍單供應鏈

SIA：華為禁令重創半導體

愛奇藝會員將成「跨境消費」　NCC：不會下架、封網

鴻海Micro LED 追趕三星

美握晶片製造關鍵 華為癱了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。