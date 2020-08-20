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晨星：華為禁令短期打擊亞洲半導體業 中期影響有限

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導

晨星（Morningstar）研究亞洲半導體及科技業的分析師20日發表報告指出，華為禁令短期打擊亞洲半導體及科技業，但中期影響則有限。華為新禁令帶來多大影響，將取決於商務部官員如何實施審查和決定批出許可。

晨星指出，如果美國不批出任何許可證，預計華為在耗盡現有的晶片儲備後，將難以繼續生產智慧手機和電信網絡設備。華為是這兩個市場的全球領導者之一，因此影響將非常深遠。

晨星高級股票分析員伊藤和典（Kazunori Ito）表示，華為的設備仍在其他許多國家廣泛使用。如果華為無法建造5G電信網絡設備，5G網路在許多國家的推出可能會延後，影響電訊營運商和零組件供應商行業。

不過，伊藤和典指出，華為出貨量下降，將在中期內被其競爭對手所吸收。因此新措施對大多數硬體/設備供應商來說，中期的直接影響有限。

個別公司影響分析摘要：

聯發科(TW:2454)：對聯發科的影響重大，特別是股價方面，其股價已反映了未能承接華為2021年的Dimensity SoC訂單。

小米(HK:1810)：如果華為被逼出智慧手機市場，小米將有可能成為受益者，因為小米將尋求奪取華為在全球智慧手機市場20%的市占率。然而，隨著中美之間的緊張關係不斷升級，如果華為的禁令延伸到其他中國智慧手機製造商，小米也將到影響，難以生產智慧手機。

三星(KS:005930)：三星所受的直接影響將小於同行。由於華為的出貨量偏向中國市場，華為可能的出貨量下降，將主要由其他中國品牌完成，如OPPO、Vivo和小米。

瑞聲科技(HK:2018)：最大風險在於其金屬外殼業務，該業務占公司總銷售額的25%，而華為占其外殼收入的約80%。然而，外殼業利潤率偏低，因此對公司獲利能力的貢獻有限。

華為 智慧手機 小米

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