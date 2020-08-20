Google當機5小時已修復 官方承諾改善
Google旗下Gmail、Google硬碟等多項服務今天下午1時29分傳出異常，經過5個多小時搶修後，已於晚間7時10分公告修復。Google向用戶道歉，也承諾將持續改善系統。
今天發生問題的Google服務一度多達10項，異常狀況包括Gmail無法傳送信件、Google Meet無法錄音、Google雲端硬碟無法建立檔案、Google Chat無法傳送訊息等。
Google晚間7時10分在官網公告，已解決Gmail、Google雲端硬碟等所有異常服務的問題，很抱歉造成用戶不便，也感謝用戶的耐心等待和長期以來的支持。
Google表示，系統可靠性是最優先事項，會持續改善，讓系統變得更好。
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