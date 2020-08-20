飛利浦全新歐系設計Soundbar 聽覺體驗更上層樓
飛利浦Soundbar以聲歷其境的清晰音質享譽全球，今(20)日在台灣一口氣推出四款全新產品，提供包含無線重低音喇叭、2.1聲道與藍牙連線等功能。
四款新型 Soundbar可與任何娛樂系統完美搭配，讓聽覺體驗更上層樓。簡易的操作模式，可透過HDMI ARC連線與現有大型顯示器共用單一遙控器。此外，飛利浦Soundbar獨特的幾何設計，除了讓外型更具吸引力外，也能完美融入於居家裝潢中。
飛利浦表示，TAB7305 Soundbar具備300W輸出，讓電影或音樂可縈繞全室，無線重低音喇叭使室內佈置更為簡化美觀，杜比音效能完整呈現豐富音效與清晰對話。USB輸入與杜比音效使有型的飛利浦音響功能更為強大。
低調的TAB6305 Soundbar外型纖薄，可放置於任何電視下方，同時其無線重低音喇叭與藍牙連線，無需多餘線纜，更顯流線簡潔。外型雖輕巧，但透過杜比音效可使最愛的節目、電影及音樂「聲」動逼真與震撼全場。
TAB5305 Soundbar以無線重低音喇叭呈現清楚聲音及渾厚低音，使任何電視表現更為升級。透過藍牙、音訊和光纖輸入，享受流洩不絕於耳的音樂。
飛利浦指出，無論喜愛觀賞的內容為何，雙聲道的TAB5105 Soundbar使音效更為響亮，且透過HDMI ARC，您可以輕鬆使用現有大型顯示器的遙控器，同時控制 Soundbar音量。
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