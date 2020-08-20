快訊

8月24日走馬上任！陳其邁小內閣三位副市長確定了

國徽可以辟邪？那些年，軍中流傳的黨國「鬼話」

中華電信：數位身分證無資安疑慮

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導
近日媒體報導中華電信（2412）承攬數位身分證標案，因子公司參與專案建置有資安疑慮一事，中華電信特別發出聲明稿，強調數位身分證（eID）無資安疑慮，為確保及強化數位身分證案的資訊安全管控，中華電信將持續強化制度面與資訊系統。記者卜敏正／攝影
近日媒體報導中華電信（2412）承攬數位身分證標案，因子公司參與專案建置有資安疑慮一事，中華電信特別發出聲明稿，強調數位身分證（eID）無資安疑慮，為確保及強化數位身分證案的資訊安全管控，中華電信將持續強化制度面與資訊系統。記者卜敏正／攝影

近日媒體報導中華電信（2412）承攬數位身分證標案，因子公司參與專案建置有資安疑慮一事，中華電信特別發出聲明稿，強調數位身分證（eID）無資安疑慮，為確保及強化數位身分證案的資訊安全管控，中華電信將持續強化制度面與資訊系統。

中華電信表示，中華電信承攬內政部「新一代國民身分證換發系統建置及維護案」，其主要項目新式身分證核心系統開發皆由本公司正職同仁執行，子公司資拓宏宇則負責內政部既有戶役政系統維護及功能擴增，其無法取得國民資料，程式開發工作內容無洩密或技術外移的可能；因此，該建置案並無資安與國安議題。

中華電信表示，為確保及強化本案資訊安全管控，將以制度與資訊系統二個構面進行強化。

中華電信表示，制度面將遵循行政資通安全責任等級A級防範以及個資保護ISO27701辦理，開發人員採最小權限方式管理，並定期進行人員資安教育訓練，中華或子公司資拓宏宇同仁均無法任意接觸客戶資料。

此外，中華電信表示，資訊系統面將採內外網實體隔離，透過硬體保密器確保網路傳輸資料機密性、完整性及可用性，若因客戶服務需求而進行客戶資料查詢，也將留下查詢紀錄以利日後稽核與管理，並於上線前執行資安檢核（含源碼檢測、弱點掃描與滲透測試）。

中華電信強調，本案亦與內政部既有SOC資安監控系統及資安設備防護緊密合作，以確保資料不外洩，會以多年累積大型資訊系統建置整合經驗及資安、憑證專業領域知識，以積極與負責任態度執行本案。

中華電信 資安 身分證

延伸閱讀

中華電信投資90億迎接5G 中市府助排除障礙

竹市府與中華電信合作5G建設 為台灣設計展與燈會準備

中華電信擬建台中資料中心 市府助排除障礙

政院：資安黑名單 持續討論尚未有結論

相關新聞

斥資逾1350萬歐元 ASML南科設EUV全球技術培訓中心

全球半導體微影技術者領導者荷商ASML （艾司摩爾）成立第一個「EUV (極紫外光)全球技術培訓中心」落腳南科，今下午在...

電視面板價格續漲 8月55吋與32吋漲幅10%

根據集邦科技（TrendForce）旗下顯示器研究處最新調查，8月電視面板價格仍維持大漲態勢，55吋與32吋漲幅可達10...

外銷訂單連五紅 遠距商機助7月再創歷年新高

外銷訂單不畏疫情，已經「連五紅」。經濟部今（20）日公布7月外銷訂單統計，統計處處長黃于玲表示，7月外銷訂單金額455....

5G論壇今開幕 1111攜手產官學培育人才

今年7月1日台灣5G正式開台，為產業界帶來革命性的躍進，將全面性的驅動產業創新升級。因應5G趨勢，1111於今（20）日舉辦「5G應用新領域論壇」。主辦單位1111人力銀行總裁林文雄表示，有鑑於5G對各行各業的衝擊，舉辦論壇請各位專家指導各行各業，利用5G特性在各領域發揮綜效，並結合「5G大未來」平台持續性發展及拓展影響力。今年1111的產學合作更與全台2500多所研究所連結，讓學生在畢業之前就有實作經驗，並把5G列重點，為業界及早培育5G人才，先行先試、超前部署，期盼台灣5G發展能像半導體一樣領先全球。

賣廠給藍思，不敵紅鏈進逼？可成董座洪水樹：別把台灣當塑膠！

紅鏈進逼？台灣電子供應鏈烏雲罩頂，繼7月17日iPhone組裝大廠「緯創」售廠給大陸組裝大廠「立訊」後，18日又拋震撼彈！台灣金屬機殼大廠、蘋果供應商可成，將約占40％營收的泰州廠售予大陸手機玻璃大廠「藍思科技」，宣告逐步淡出手機業務。

外資憂華為禁令衝擊大立光獲利 調降目標價至4,800元

美國進一步擴大對華為的封鎖，切斷華為取得商用晶片的管道，華為風暴再起，衝擊台廠包括半導體等供應鏈股價連日來走跌，歐系外資...

5G資費好貴！逾半數不考慮申辦 盼合理價位703元吃到飽

隨著各家電信業者5G服務商轉，電信三雄不約而同推出5G「吃到飽」資費月租1,399元，但根據1111人力銀行今（20）日...

聯發科5G再傳捷報 完成全球首次高軌衛星傳輸測試

聯發科（2454）於今（20）日宣布，其5G技術再傳捷報，日前成功與國際航海衛星通訊公司（Inmarsat）合作，以窄頻...

微軟加碼 助攻台灣物聯網

台灣微軟昨（19）日舉辦「DevDays Asia 2020 Online亞太技術年會」，並與經濟部共同宣布啟動第二期「...

緯創入股新創愛卡拉

緯創大舉進軍人工智慧（AI），軟體等產業，逐步由硬轉軟，旗下100%持有的緯創數技投資控股公司昨（19）日宣布，斥資1,...

鴻海Micro LED 追趕三星

鴻海集團強攻新世代顯示器技術邁大步，轉投資夏普傳將在2023年開始量產Micro LED，躋身全球Micro LED量產...

SIA：華為禁令重創半導體

美國半導體產業協會（SIA）主席兼執行長紐佛（John Neuffer）說，美國商務部17日宣布對華為的新出口管制規定，...

熱門新聞

投資人怕清算！元大原油正2回測1元大關

美制裁效應 華為傳砍單供應鏈

SIA：華為禁令重創半導體

愛奇藝會員將成「跨境消費」　NCC：不會下架、封網

鴻海Micro LED 追趕三星

美握晶片製造關鍵 華為癱了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。