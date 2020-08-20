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震旦行線上法說 兩岸同步拓展防疫商機

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
震旦行董事長袁蕙華。 記者何佩儒／攝影
震旦行董事長袁蕙華。 記者何佩儒／攝影

震旦行（2373）在兩岸同步爭取防疫商機，除了已提出辦公防疫解決方案，旗下震旦辦公雲的AI面試系統，在防疫優先下，也獲金融業者採用；在大陸則因應居家辦公需求，更推出個人化彩色多功能機新品。

震旦行今（20）日舉行線上法說會，震旦行發言人馬志賢表示，面對新冠病毒疫情，震旦行整合各事業部與子公司，提供企業完整的辦公防疫解決方案，從遠距開會、居家辦公、雲端應用、員工健康管理軟體到硬體整合，協助企業超前部署，營運不受疫情影響。

馬志賢指出，另外因應居家辦公需求，震旦行在大陸也推出個人化的A4彩色多功能機，滿足上班族居家上班時的列印、影印、傳真與文件儲存、輸出等需求。而震旦行旗下震旦辦公雲攜手跨域生態圈夥伴，推出的「AI面試系統」，透過跨域整合雲端服務，值此疫情期間，零接觸經濟興起，有大量人力需求的金融業者也因為防疫，導入採用線上的AI面試系統。

在下半年的發展策略上，馬志賢表示，OA事業將持續精實大陸直、經銷通路，提升人力產值。整合軟體加硬體，提供智能辦公解決方案，協助顧客提升辦公效率。結合遠距辦公趨勢及物聯網技術，提升服務時效與品質，並導入新商品，滿足顧客全方位的辦公防疫需求。家具事業也將加強開發醫療家具與學校家具的新商品與市場應用，擴大經營規模。

震旦行 疫情

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