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5G論壇今開幕 1111攜手產官學培育人才

聯合新聞網 / 台北訊
1111人力銀行和電電公會聯合主辦5G論壇。（照片1111人力銀行提供）
1111人力銀行和電電公會聯合主辦5G論壇。（照片1111人力銀行提供）

今年7月1日台灣5G正式開台，為產業界帶來革命性的躍進，將全面性的驅動產業創新升級。因應5G趨勢，1111於今（20）日舉辦「5G應用新領域論壇」。主辦單位1111人力銀行總裁林文雄表示，有鑑於5G對各行各業的衝擊，舉辦論壇請各位專家指導各行各業，利用5G特性在各領域發揮綜效，並結合「5G大未來」平台持續性發展及拓展影響力。今年1111的產學合作更與全台2500多所研究所連結，讓學生在畢業之前就有實作經驗，並把5G列重點，為業界及早培育5G人才，先行先試、超前部署，期盼台灣5G發展能像半導體一樣領先全球。

交通部常務次長祁文中表示，隨著5G世代的來臨，過往電影裡的想像、創新發明有望成真，我們將從築夢到圓夢。台灣這次與日、韓、美等國家同時進入5G世代，是一個非常值得學習的經驗。5G預計一年普及率便可達到10%。面對多變的環境，我們不應去對抗，而是要像衝浪一樣，站在浪頭，透過產官學研合作，發揮一加一大於二的效果，增進國際競爭力。

經濟部工業局副局長楊志清表示，5G已是全球各個產業發展的重點，到今年7月已有37個國家提供諸多應用服務，到2025年全球將有12億用戶。台灣已展開超前部署全面推動。5G在高速、大量連結特性之下，將為各產業帶來全新的未來。透過相關領域專家集思廣益，可以想見5G應用發展會有很好成果。

電電公會5G產業創新發展聯盟會長許介立表示，此次疫情衝擊各行各業，5G世代的來臨，卻讓我們在危機中看見轉機。5G預計在2030年，將為全球帶來7000億美元的商機，對於台灣未來的發展至關重要，因此電電公會在政府的幫助下，成立5G產業創新發展聯盟，透過5G社群平台，推動5G產業鏈，和各國聯盟窗口，建立示範場域的四大目標來帶動5G發展。

今5G演講貴賓包括遠傳電信企客部門副總經理李明憲、D-Link友訊科技副總經理李根國、台灣智慧駕駛執行長沈大維、清大電資學院院長黃能富、Cisco台灣思科系統業務總經理王植輝，暢談5G智慧製造的創新應用模式、5G IOT的應用、自動駕駛x5G應用及商業模式、福爾摩沙「食」力崛起5G 在智慧農業的應用，和5G所帶來的改變與創新議題，雖跨產官學不同領域，但不約而言認為，5G發展將為產業帶來極高產值及無限的前景，除了需要跨界整合資源外，人才培育更是勢在必行。

1111人力銀行和電電公會聯合主辦5G論壇。（照片1111人力銀行提供）
1111人力銀行和電電公會聯合主辦5G論壇。（照片1111人力銀行提供）

疫情 5G 人力銀行

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