台股重挫 外資賣超這三大類最多

台股今(20)日重挫416點，收在12,362.64點，三大法人合計賣超253.69億元，外資賣超132.75億元，統計外資賣超前十大，除了ETF之外，還包括面板及金融股；蘋概三王中以鴻海（2317）的外資賣超9,185張最多，另外，台積電也遭外資賣超7,048張，連二賣。

台股今日失守月線，三大法人全數賣超，其中外資及陸資（不含外資自營商）賣超132.75億元，投信賣超17.03億元，自營商賣超（合計）103.9億元。

統計外資今日賣超前十大依序是富邦VIX、友達、國泰永續高股息、中信金、開發金、群創、第一金、元大滬深300正2、兆豐金、新光金；外資賣超張數超過1萬張的還有彩晶、華南金、中鋼、臺企銀、富邦金。

外資賣超前十大中，除了3檔ETF，尤以富邦VIX遭外資賣超64,587張最高之外，友達遭外資賣超58,274張，居賣超亞軍；鴻海的外資賣超則是在蘋概三王中最多，今日股價由紅翻黑收在77.1元，下跌2.2元，跌幅2.77%，市值縮水304.98億元，外資賣超9,185張，終止連四買；台積電收415元，下跌12.5元，市值縮水3,241.3億元，外資賣超7,048張。

外資今日買超前十大依序是聯電、宏碁、長榮、金像電、華通、裕隆、大亞、國產、聯合再生、技嘉；聯電獲外資買超33,651張，高居買超個股之冠。

群益葛萊美基金經理人黃俊斌表示，在美中局勢升溫、華為事件影響下，部分受惠美中衝突的企業，原本預期的受惠因素消失，加上美國及台灣主要公司財報已公布完畢，財報利多因素降低，另外，市場也已來到高檔位置，面臨獲利了結壓力，造成台股大盤震盪。

黃俊斌指出，後市來看，整體來看台股仍處於上升趨勢，主因市場資金仍然充沛，同時台股在主流科技趨勢中仍具競爭力，漲多修正仍屬合理，短線的回檔反而能夠提供低階的空間，中長期仍不看淡。