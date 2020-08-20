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台廠PC監視器Q2出貨量季增25% Q3恐微幅季增

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

根據DIGITIMES Research分析師徐康沛調查，受上季因肺炎疫情致出貨遞延及遠距辦公與教育等需求增加帶動，2020年第2季台廠PC監視器（PC Monitor）出貨量如預期較前季反彈25%，並較前一年同期成長5.3%。展望第3季，因電視等應用需求遽增，排擠有限的零組件產能，LCD面板、訊號縮放控制器（scaler）等供給緊俏，台廠PC監視器出貨量恐僅季增1~2%。

觀察第2季台廠PC監視器出貨，朝大尺寸演進更加明顯，27吋及以上比重首度突破2成，也帶動22吋及以上比重首度超過7成，其中，主流尺寸23.x吋比例亦持續提升。

廠商表現方面，第2季各家台廠出貨量皆較前季增加2成以上，其中以前季衰減最多的鴻海季增幅最大，並使其出貨排名如預期回復至兩季前的狀態。但中國大陸業者包括京東方、樂輝、惠科低價戰來勢洶洶，為影響台廠近幾季出貨規模消長的重要因素。

京東方 疫情 鴻海

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