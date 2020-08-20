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台達攜微軟、趨勢 打造機械設備製造營運管理系統

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

台達電（2308）、微軟，以及趨勢科技，今（20）日共同宣布以「創變智造新未來」為主軸，於2020台北國際自動化工業大展，合作推出專為機械設備製造業打造的整合式edgeMES製造營運管理系統，台達運用建構於微軟Azure雲端服務及趨勢科技的端點資安防護，以完善製造營運管理SaaS方案，帶領製造業者邁向智造新未來。edgeMES以製造執行系統 (MES) 為核心，可滿足機械設備製造業專案生產的業態與管理需要。

台達機電事業群智能製造事業部總經理林哲民表示，台達身為自動化產品及智能製造方案的供應商，同時也是智能設備的製造商，深刻了解機械設備製造業者面對智慧升級時，大筆系統建構資金投入及維護人力的調度都是首當其衝的難題。因此，結合三家所長帶來的優化方案，解決機械設備製造業面對轉型的根本問題，讓製造業者可以更專注於研發、製造等核心業務運作，實現智慧製造。

台灣微軟專家技術部總經理胡德民表示，微軟持續推動創新，運用混合雲大戰略與邊緣運算幫助產業加速轉型，此次合作於微軟Azure雲端平台邊緣運算，打造適用於製造業，可依需求彈性訂閱的雲端SaaS方案，助製造業者選用透過台達edgeMES方案同時，更能大幅降低系統維運成本。

台達善用深耕工業自動化領域20多年的研發實力，以及自身工廠智慧轉型的經驗，為機械設備製造商設計出這套輕量化、開箱即用的edgeMES，協助客戶快速設計、建置製造營運管理系統，同時一改傳統工廠將MES系統架設於地端的方式，透過微軟Azure雲端平台管理。

此次合作採用微軟Azure IoT Edge與Azure SQL Edge邊緣運算，其Azure IoT Edge雲端工作負載透過標準容器在物聯網邊緣裝置上執行，並透過強大的AI運算，加速雲到端的回應與通訊，更可長期在離線狀況下運用。而Azure SQL Edge可執行於ARM與Intel 架構，更具備低延遲、可離線作業的特點，只要開發應用程式一次，就可以在邊緣、資料中心及 Azure 隨處部署，大幅降低資訊儲存與通訊的成本。

製造業 微軟 雲端平台

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