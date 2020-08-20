賣廠給藍思，不敵紅鏈進逼？可成董座洪水樹：別把台灣當塑膠！

紅鏈進逼？台灣電子供應鏈烏雲罩頂，繼7月17日iPhone組裝大廠「緯創」售廠給大陸組裝大廠「立訊」後，18日又拋震撼彈！台灣金屬機殼大廠、蘋果供應商可成，將約占40％營收的泰州廠售予大陸手機玻璃大廠「藍思科技」，宣告逐步淡出手機業務。

可成18日宣布出售100％持有的可勝科技（泰州）、可利科技（泰州），兩者在2019年營收合計達3673億台幣。可成這一賣，等於割出40.1％的營收，還有寶貴技術、人才給藍思科技。

董座洪水樹更暗示將淡出手機業務，投下蘋果供應鏈的震撼彈！

可成身為iPhone機殼三雄之一（另二為鴻準、美商捷普），風光一時，但為何選在這個關頭出場？

賣廠關鍵一〉競爭壓力加劇

難敵殺價，可成手機毛利逢壓！

「整個供應鏈走向為『價格導向』的態勢！」董事長洪水樹這麼說。翻開可成財報，或能印證他的感嘆。

可成2018年之前，長期維持40％以上毛利，但是2019、2020皆僅有兩成多的水準。

從可成2019年報可知，因許多塑膠射出、鋼鐵廠紛紛投入金屬機殼產業，再加上售價與利潤皆低的中低階手機在市場抬頭，都讓可成營運處於逆風。

而本次出售的可勝科技（泰州）、可利科技（泰州）儘管營收高達2457億、1216億元，但是前者的營業利率僅有0.56％，後者甚至虧錢。

追求品質的可成，遇上殺價也沒轍，最終決定淡出手機業務。據了解，可成日後仍會生產蘋果手機金屬邊框，但邊框與玻璃的組裝業務，將由藍思吃下。

賣廠關鍵二〉客戶壓力

手機機殼英雄，難敵庫克操弄？

洪水樹早在今年6月股東會就提到，有些客戶會強力控制支出，對供應鏈造成壓力。

昨天記者會上洪水樹再度提及「客戶」，直指「客戶策略演變」也是這樁交易案的主因之一。

儘管洪水樹沒有透露客戶是誰，但蘋果執行長庫克在背後下指導棋，已是業界公開的秘密。蘋果多方培養供應鏈「備胎」的手法，台廠早已心知肚明。

7月緯創售廠給立訊，正是蘋果的供應鏈管理手法下的結果。受蘋果扶持的立訊，將成為鴻海、和碩、緯創之外的新iPhone組裝廠。

由於可成手上仍握有Mac、iPad訂單，這次一口氣出售廠房，令人不禁聯想是否是蘋果執行長庫克再度出手？

下一步〉洪水樹手握筆電、平板，劍指車用、醫療、5G

看來，可成壯士斷腕，將淡出手機業務。但下一隻金雞在哪裡？

投資長巫俊毅表示，未來業務將聚焦在筆電、平板，也積極開發5G、散熱、新能源車零組件與醫療產業。

洪水樹坦言順利完成交割後，四成的營收缺口將有一陣子「陣痛期」。不過相對地，出售廠區可成將獲得14.27億美元（約折台幣419億）現金。

現在的後退，是為了日後的前進！」洪水樹表示，將找尋適合的投資標的並啟動「外部併購」計畫，並配合自身的有機成長動能。

洪水樹一派輕鬆地說：「或許不久後又會在這裡（證交所記者室）見面」，暗示未來將有重大投資案，但否認將入股藍思。

洪水樹表示，未來可成將以台灣、江蘇宿遷的廠區為主力，持續發揮材料科學、精密製造、表面處理的三大優勢，並開發新應用與新材料。

而被問到「紅鏈步步進逼，台廠卻似呈敗退頹勢」的看法，洪水樹話鋒一轉，說道「很多報章媒體把我們系統廠當塑膠！」洪水樹指出，台廠仍有許多管理與技術在其中，要超越「沒這麼容易！」

洪水樹指出，每個廠商都在全新求變，決策的動態過程中將不斷創造新機會。可成會盡最大努力，「我們拭目以待！」。

（作者／毛凱恩 本文出自2020.8.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）