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宏碁PC周邊設備夯 上半年泛美市場銷售成長127%

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
宏碁上半年泛美市場銷售成長127%。 圖／歐新社
宏碁上半年泛美市場銷售成長127%。 圖／歐新社

宏碁（2353）今（20）日表示，該公司持續優化核心及新事業的發展，在PC本業上推出多項引領產業的創新產品。宏碁2020上半年除了因居家工作及遠距教學帶動的電腦需求外，電腦產品周邊設備同樣熱銷；其中，上半年宏碁北美因疫情改變生活型態影響，周邊設備市場銷售年增127%，以滑鼠、鍵盤、耳機、連接埠及轉接頭等銷量最高；又以美國市場為最暢銷國家。

宏碁提供市場多元化周邊設備，在電競領域方面更是完整滿足玩家需求，從電競滑鼠、鍵盤、背包、服飾到電競座艙，提供玩家對於遊戲世界的極致體驗；在教育方面，則是以Chromebook為中心發展「Works with Chromebook」認證的周邊產品滿足學生與學校期待。

宏碁旗下子公司酷碁更攜手天主教宗全球祈禱網絡先於歐洲義大利等國，後於美國、加拿大推出天主教智慧穿戴裝置eRosary，於2020年8月份在南美哥倫比亞上市銷售。

宏碁 電競 鍵盤

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