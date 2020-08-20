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工研院創新3D列印 拚智慧製造、精準健康跨域商機

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
工研院在「2020 台灣3D列印暨積層製造設備展」上，展現多項可提升製程與開發效率的3D列印應用技術以及與跨領域合作廠商的協作成果。(右起為工研院雷射中心組長劉松河、中佑精材總經理葉建宏及可成生技專案經理黃睫穎。)圖/工研院提供
工研院在「2020 台灣3D列印暨積層製造設備展」上，展現多項可提升製程與開發效率的3D列印應用技術以及與跨領域合作廠商的協作成果。(右起為工研院雷射中心組長劉松河、中佑精材總經理葉建宏及可成生技專案經理黃睫穎。)圖/工研院提供

新冠肺炎衝擊全球產業，刺激許多廠商超前部署數位轉型，也讓3D列印的詢問度急遽升高！為協助有意導入3D列印的製造業者，工研院今年在「台灣 3D 列印暨積層製造展」（3D列印展），即展出多項可提升製程與開發效率的3D列印應用技術，包括可一次到位、精準製作的「智慧化積層不NG製造技術」、可穩定串接未來數位製造工廠運作的「可視化分析診斷技術」與「遠端多資訊整合控制功能」等。

此外，看好智慧長照的未來潛力，也展現3D列印跨足生醫相關領域的產品與服務，包括金屬假牙及人工骨材等，盼攜手更多廠商投入3D列印，加速跨領域的精準健康產業應用。

根據工研院IEKCQM團隊預測，受到疫情影響，2020年台灣的製造業產值將為18.59兆元新台幣，較去年減少5.05%，儘管經濟活動受到影響，但由於國際轉單利多，加上政府經濟紓困措施超前部署，已減緩國內經濟的衝擊。此外，受惠於AI人工智慧、5G等新科技應用陸續上路，可望為我製造業帶來新型態商機。

工研院雷射與積層製造科技中心執行長曹芳海表示，今年許多因疫情經歷過「斷鏈」危機的製造業者，開始思考導入高階製造工法降低風險，特別是3D列印技術，廠商詢問度較過去增加許多。3D列印發展至今，由於列印時間長，加上利用極細緻金屬粉末鋪層、堆疊並融燒成產品，缺乏相關製造經驗者稍有失準就可能發生變形、翹曲等失敗風險。對此，工研院研發「智慧化積層不NG製造技術」，正是提供業者在產品開發上的「免死金牌」，一開始先從微觀製程預測來縮短新材料參數的開發時間，可從平均1至2個月，大幅縮短到1周內；接著智慧化的產品熱應力快速模擬，可預先診斷產品列印製作的可行性，提供最佳化的支撐設計建議，約可降低70%創新產品開發製作因設計不適導致的機台停機與失敗風險。

由於3D列印在製程設計上具有智慧化與客製化的雙重優勢，未來跨領域的產業應用潛力大，工研院為此也開發出「可視化分析診斷技術」與「遠端多資訊整合控制功能」，可協助廠商搭配自主3D列印設備銜接未來數位製造工廠，透過大數據及遠端監控，加速產業以3D列印設計出創新特色產品及競逐少量多樣客製化量產的龐大商機。

工研院擘畫「2030技術策略與藍圖」，在永續環境應用領域中，發展智慧製造及協助產業數位轉型的研發，在此次3D列印展上展出近來包括協助嘉鋼集團轉投資的中佑精密材料公司，開發出難度極高的3D列印金屬粉末，粉末成品具備高真圓度、高堆積密度及高純度優點，非常適合運用在生醫及航太產業等高附加價值的3D列印需求，也可望翻轉過去進口3D列印粉末導致開發成本過高的門檻。目前中佑已與國內鞋業大廠合作開發應用於鞋用模具的3D列印高強度鋁合金與高耐蝕不鏽鋼粉末，亦與工研院攜手合作，協助國內航太用列印粉末材料開發，以國產自主粉末搶攻3D列印商機。

看好未來客製化3D列印在精準健康產業的市場潛力，工研院已於高雄路竹科學園區建置「3D列印醫材智慧製造示範場域」，已與牙技所合作開發製作鈦合金的活動假牙金屬彈性床，產品重量只有傳統鈷鉻鑄造合金的一半，在強度、延展性、服貼效果均較傳統金屬彈性床有顯著提升；與醫材廠商可成生技合作3D列印植入物醫材，也協助可成生技更進一步自主發展多孔結構設計，提高骨材彌補物的延伸率和耐用性，現已獲得專利；與全球安聯與高雄榮總所共同開發3D列印下顎彌補物，目前已進行動物試驗，若順利通過衛福部核准，預計可在年底開始進行人體試驗（IRB），試驗通過後可嘉惠每年近8,000名口腔癌患者。

工研院研發的「智慧化積層不NG製造技術」，可一次到位、精準製作3D列印零組件，非常適合需要精密製作的航太產業。圖/工研院提供
工研院研發的「智慧化積層不NG製造技術」，可一次到位、精準製作3D列印零組件，非常適合需要精密製作的航太產業。圖/工研院提供
3D列印粉末過去較多為國外進口，合作廠商中佑精材開發出難度極高的3D列印金屬粉末，粉末成品具備高真圓度、高堆積密度及高純度優點，補齊台灣3D列印產業鏈的國產粉末需求。圖/工研院提供
3D列印粉末過去較多為國外進口，合作廠商中佑精材開發出難度極高的3D列印金屬粉末，粉末成品具備高真圓度、高堆積密度及高純度優點，補齊台灣3D列印產業鏈的國產粉末需求。圖/工研院提供
看好未來客製化3D列印在精準健康產業的市場潛力，工研院已與牙技所合作開發3D列印金屬活動假牙支架。圖/工研院提供
看好未來客製化3D列印在精準健康產業的市場潛力，工研院已與牙技所合作開發3D列印金屬活動假牙支架。圖/工研院提供

3D列印 工研院

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