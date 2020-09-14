做一個負責任的公民 用綠能打造企業永續的下一個十年

隨著全球極端氣候與環境污染，能源轉型已成為國際上不斷討論的重要議題，各國也都積極發展對環境友善的綠色能源。台灣需要離岸風電，因為台灣超過九成的能源供給是依賴國外進口，能源自主性相當低，而且台灣陸地面積有三分之二都是山脈與森林，陸上風電、太陽能及水力發電的發展空間非常有限。

在追求能源轉型的道路上，不只是政府、企業需要重新思考、做出改變，其實小至家庭、大到社區、社會上每一個人都能為能源轉型願景作出貢獻，做一個負責任的島民，讓環境得以永續發展。

台灣能源供給高度仰賴進口，且在地理條件限制下，陸上風電、太陽能及水力發電發展空間有限，因此離岸風電發展勢在必行。 圖／沃旭能源 提供

離岸風電 加速能源轉型腳步

許多民眾都有切身感受，近幾年每到夏季用電旺季，工業、民生用電屢創新高。如何在環境友善的前提下，獲取穩定而安全永續的能源供給，發展再生能源，是台灣實現能源轉型的重要課題之一。

各國都在積極發展乾淨能源，台灣也不落人後，當前能源佈局，除了既有的發電方式以外，太陽能、風能等再生能源比例，在未來可望逐漸提升。而利用台灣海峽豐沛風力發電的「離岸風電」建設，加速了台灣在能源轉型之路上的腳步。

2019年沃旭能源與海洋風電合資夥伴完成位於苗栗外海、台灣第一座具商業規模示範風場 –海洋風電，總裝置容量為128MW（百萬瓦），預估可為12萬8千戶家庭提供乾淨能源，減少超過24萬公噸的碳排放，相當於100萬台機車的碳排放量，這是台灣離岸風電發展的重要里程碑。目前沃旭也正如火如荼地進行900MW併網容量的大彰化東南及西南第一階段離岸風場相關工程，預定於2021-2022年完成建造，足夠提供一百萬家戶用電量。

沃旭能源目前已在世界各地開發、建造、運維超過26座離岸風場，致力創造完全綠能運作的世界。圖為沃旭在丹麥的Anholt 離岸風場。 圖／沃旭能源 提供

綠色產業鏈 打造企業永續下個十年

沃旭能源在1991年於丹麥建造全球首座離岸風場Vindeby，目前已在世界各地開發、建造、維運超過26座離岸風場，以創造完全綠能運作的世界為願景。海洋風電是沃旭能源在亞太地區建造完成的第一座風場，是沃旭拓展全球市場版圖的重要里程碑，也是台灣推動能源轉型的具體成果。

此外，除了推動離岸風電，沃旭能源近日也和知名晶圓製造廠台積電簽署全球再生能源業至今最大的企業購售電合約，台積電將承購未來大彰化西南第二階段和大彰化西北離岸風場共920MW裝置的所有發電量。這項企業購售電契約為期20年，且為固定供電價格。購售電期間預計將從大彰化西南第二階段及西北離岸風場於2025年至2026年正式商轉後開始，這是企業以實際行動支持能源轉型，實踐環境保護永續精神的展現，同時也凸顯沃旭能源在亞太區再生能源發展的先驅地位。

值得注意的是，沃旭能源在綠色金融的表現上也不惶多讓。憑藉其在國際市場的綠債發行豐富經驗，去年在台灣發行總額為新台幣120億綠色優先債券綠色債券，這是台灣第一次由國外企業在台發行以新台幣計價的綠債，該綠債的成功發行帶來台灣金融市場在綠色金融發展。

隨著離岸風電產業在台灣蓬勃發展，不僅帶動了本土綠色能源產業鏈發展、創造就業機會，另一方面也滿足國內日益成長的綠電需求。在國際綠色供應鏈趨勢以及全球減碳浪潮下，對於以出口為主的台灣企業來說，除了需要足夠且穩定的電力，更需要使用綠電提升企業國際競爭力 ，讓台灣在全球綠色產業鏈中不缺席，同時也透過使用綠電實踐社會責任、並展現企業認同綠色永續的一種價值選擇，台積電與沃旭的合作就是最佳例證。可預期的是，對生態環境破壞低、可永續發展的離岸風電，未來將成為台灣綠電的重要來源，持續協助本地企業實現永續未來。