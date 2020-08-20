外資憂華為禁令衝擊大立光獲利 調降目標價至4,800元
美國進一步擴大對華為的封鎖，切斷華為取得商用晶片的管道，華為風暴再起，衝擊台廠包括半導體等供應鏈股價連日來走跌，歐系外資擔憂，若華為市占遭分食，恐將影響大立光（3008）、晶技、欣興、景碩等公司的獲利，決定調降大立光目標價至4,800元，但重申優於大盤表現評等。
台股今日開低走低，盤中一度重挫逾600點，大立光也是開低走低表現，股價以3,715元開出，下跌10元，一度下探至3,420元，下跌305元，跌幅8.18%，盤中跌幅略有收斂，仍創下5個月來的低點，盤中跌幅5.5%。
歐系外資認為，受美國擴大對華為的限制下，如果華為的市占率被其他品牌分食，恐將影響大立光每股盈餘約5~10%，下修大立光今年、明年每股餘預估至194.86元、223.93元，調降幅度為3.8%、7.4%，且決定調降大立光目標價，由5,100元調降到4,800元，但重申優於大盤表現評等。
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