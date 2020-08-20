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遠傳攻5G 談智慧製造的創新應用模式

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
1111人力銀行舉辦「5G應用新領域論壇」，遠傳電信企業暨國際事業群副總經理李明憲分享「5G智慧製造的創新應用模式」。圖／遠傳提供
1111人力銀行舉辦「5G應用新領域論壇」，遠傳電信企業暨國際事業群副總經理李明憲分享「5G智慧製造的創新應用模式」。圖／遠傳提供

5G充滿無限可能，1111人力銀行與台灣區電機電子工業同業公會共同主辦「5G應用新領域論壇」，邀請產、官、學界重量級代表交流探討5G超乎想像的應用與商機，遠傳電信（4904）企業暨國際事業群副總經理李明憲以「5G智慧製造的創新應用模式」為題，分享智慧製造如何解決產業痛點，以及將可達成的產業效益。

李明憲表示，以5G為基礎的智慧製造ICT產業，2026年全球產值預估將達2,330億美元，可謂商機無限。他並指出，製造業普遍存在缺工、工廠高度自動化、產業價值升級等情況，透過5G創新應用不但能解決，更能提升生產良率、瑕疵檢測效率、聯網採集數據，進而達成少量多樣化、縮短交期時間、產品品質控制等目標。

遠傳深耕5G「大人物（大數據、人工智慧物聯網）」已久，日前與台達、微軟攜手結盟打造智慧工廠，以5G專網結合AGV（無人搬運車）、AOI（瑕疵檢測設備）、AMR（自主移動機器人），以及微軟雲計算、物聯網與混合實境科技，利用5G低延遲特性大幅降低資料傳輸時間，並有效監控網路，提供企業最安全的服務。

台灣製造業具備高度競爭優勢，高端科產業與精密製造更在國際上扮演關鍵地位，遠傳積極攜手夥伴推動跨產業、跨領域合作，包括醫療、交通、製造、零售等領域，期待以5G助攻、提高產業國際競爭力。

5G 物聯網 人工智慧

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