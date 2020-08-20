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台股盤中重挫逾600點 創今年來最大跌點

剁下媽媽頭顱往12樓下丟 37刀弒母無罪還責付桃衛生局

傳華為砍單 台廠：尚未接獲相關消息

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

在美國對華為祭出新政策後，市場傳出華為開始有砍部分訂單的現象。

近日市場傳出華為砍單的消息，業界人士推測，應是無法再取得部分關鍵零組件，因此導致其他零組件的備貨動作也跟著不得不放緩。不過，與華為仍有業務往來的台廠，私下表示目前還是持續出貨，尚未接到訂單取消的消息。

今（20）日台股大跌，近期被市場點名的華為概念股包括聯發科（2454）、立積等，股價也持續下探。聯發科跌破600元整數關卡，早盤最低達551元，跌幅超過半根停板。立積早盤一度走揚，但是受大盤拖累，後來也翻黑，盤中下探至205元。

倒是之前也被點名是華為供應鏈的矽力，法人認為受影響程度有限，今日早盤股價都維持在平盤之上，甚至上攻收復1,700元關卡，漲逾半根停板。

華為 立積 聯發科

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