快訊

台股盤中重挫逾600點 創今年來最大跌點

剁下媽媽頭顱往12樓下丟 37刀弒母無罪還責付桃衛生局

金寶機器人 搭上防疫商機

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

金寶（2312）衝刺機器人業務，旗下自有品牌─新世代機器人，前進2020台灣機器人與智慧自動化展，展出新世代機器人投入研發多年的AI智慧機器人以及因應新冠肺炎防疫需求發展出一系列的解決方案，為下半年營運增添柴火。

新世代機器人偕同經銷商經緯航太呈現以具有自主導航功能的智慧運輸機器人，造型輕巧靈活卻能執行高達100公斤搬運任務，更因通過歐盟EN60601醫療設備認證，在防疫期間透過整合不同上層防疫套件可立即導入成為消毒機器人; 如加壓噴灑套件，即可設定路經讓機器人自己進行消毒液噴灑。

如整合紫外線殺菌模組，採用通過CE、UL及CSA認證的UVC燈管，無汞無臭氧先進設計，以自主移動的方式抵達特定場域如手術室或病房進行滅菌，達到防疫零死角。

以服務型機器人外型設計開發的AI Kiosk也是首次在台灣展出，運用高感度的溫測模組及自動乾洗手，可以快速的部署在主要的出入口執行體溫量測及手部消毒。透過機器人配置在疫情期間全力把關，可有效降低人力需求及減少人員暴露在近距離接觸的傳染風險。

現場並展出結合機械手臂的智慧運輸機器人，把兩套獨立的系統整合並利用自主移動的方式回饋即時位置訊息以啟動手臂的運作。多模組搭配設計，可針對場域進行調配，搭載條碼掃描器後可協助進行庫存盤點，滿足工業4.0自動化的需求。

金寶搶攻防疫商機，今年4月已推出第一波防疫商品，包括呼吸器、3D防護面罩、額溫測量鏡、防疫機器人等一系列防疫產品。

展望下半年營運，金寶總經理陳威昌先前預估，下半年業績應會優於上半年，目前看到景氣是一季比一季好，預期上下半年業績比重是45:55。

新世代機器人暨人工智慧為新金寶集團2017年成立的自有品牌，專注於機器人和AI人工智慧開發，提供專業的機器製造及系統軟硬體之全面整合服務，包含整合型服務機器人、搬運機器人、教育陪伴型機器人、智慧語音助理及生理量測設備。

機器人 金寶

延伸閱讀

出動政風查彰化衛生局 國民黨：別再威逼第一線防疫人員

叫我第一名！台中衛生局業務考評奪6都之冠

疫情再升溫！專家提醒：身體這部位不乾淨，也容易成防疫破口

彰化檢出確診風波 朱學恒：重點在防疫不是趁機鬥爭

相關新聞

聯發科5G再傳捷報 完成全球首次高軌衛星傳輸測試

聯發科（2454）於今（20）日宣布，其5G技術再傳捷報，日前成功與國際航海衛星通訊公司（Inmarsat）合作，以窄頻...

微軟加碼 助攻台灣物聯網

台灣微軟昨（19）日舉辦「DevDays Asia 2020 Online亞太技術年會」，並與經濟部共同宣布啟動第二期「...

緯創入股新創愛卡拉

緯創大舉進軍人工智慧（AI），軟體等產業，逐步由硬轉軟，旗下100%持有的緯創數技投資控股公司昨（19）日宣布，斥資1,...

鴻海Micro LED 追趕三星

鴻海集團強攻新世代顯示器技術邁大步，轉投資夏普傳將在2023年開始量產Micro LED，躋身全球Micro LED量產...

SIA：華為禁令重創半導體

美國半導體產業協會（SIA）主席兼執行長紐佛（John Neuffer）說，美國商務部17日宣布對華為的新出口管制規定，...

美握晶片製造關鍵 華為癱了

日經新聞報導，美國華府最近勒緊對華為的供貨限制，顯示一些在全球晶片製造業主宰幾大關鍵領域的美國公司，如何掌控阻斷對華為供...

美制裁效應 華為傳砍單供應鏈

日經新聞引述消息人士談話報導，因應美國發動的科技戰，中國大陸兩大電信設備商華為與中興通訊正加速「去美化」，並著手改變產品...

艾司摩爾EUV中心南科開幕 台灣半導體群聚效應擴大

台積電領軍形成的台灣半導體群聚再壯大，全球最大半導體微影設備商荷商艾司摩爾（ASML）全球首座極紫光外光（EUV）技術培...

昔日股王TPK 力拚轉型

TPK近年來積極轉型，鎖定電動車與奈米銀商機兩路並進，藉此擺脫過往消費性電子觸控模組削價戰的泥淖，而推動轉型的關鍵掌舵手...

TPK強攻電動車 入股Canoo

觸控模組廠宸鴻TPK-KY搶攻電動車商機報捷，成功拿下特斯拉訂單，並乘勝追擊，昨（19）日宣布，擬投資1億美元（約新台幣...

群創、榮創助攻鴻海 強化新世代顯示器戰線

鴻海集團搶進Micro LED，夏普在日本傳出捷報之際，集團旗下面板廠群創、LED封裝廠榮創也是助攻新世代顯示技術的雙箭...

陸5G手機銷售有壓 牽動台鏈

中國大陸在全球5G推動扮演關鍵角色，華為、中興基地台建置速度，牽動整個大陸5G滲透率與5G手機銷售，隨著華為、中興傳出將...

熱門新聞

美制裁效應 華為傳砍單供應鏈

投資人怕清算！元大原油正2開盤暴跌27%

愛奇藝要被禁 她剛續約一年崩潰：只想好好追劇錯了嗎？

SIA：華為禁令重創半導體

愛奇藝會員將成「跨境消費」　NCC：不會下架、封網

9月3日起看不到愛奇藝？NCC：可跨境香港收看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。