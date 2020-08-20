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5G資費好貴！逾半數不考慮申辦 盼合理價位703元吃到飽

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

隨著各家電信業者5G服務商轉，電信三雄不約而同推出5G「吃到飽」資費月租1,399元，但根據1111人力銀行今（20）日公布的調查指出，四成五受訪者考慮半年內升級5G電信，但期盼合理的吃到飽價格為703元。但，仍有超過半數約五成三受訪者表示不考慮申辦，主要原因為5G資費高、4Ｇ已夠用，以及擔心覆蓋率低。

根據1111人力銀行調查指出，一般人對於5G的認識以滿分10為標準，有67.8%的人落在5分以下，整體平均僅有4.6分，顯示多數人對於5G的應用與認知有侷限。

其中，提及最期待使用5G的應用範疇主要為：智慧家庭運用（64.2%）、串流觀看影片（61.7%）、工作方面應用（53.0%）、遠距智慧醫療（45.9%）及自駕車/交通運輸（44.3%）。

不過，受訪者最在意的5Ｇ條件則聚焦在資費調降和價格親民，比例逾8成4，而在乎速度頻寬超優的也有78.1%，以及網路覆蓋率廣則佔76.6%。

「全民5G需求調查」問卷調查期間為2020年8月1日至8月14日，針對1111人力銀行的求職會員進行抽樣調查，總計回收有效樣本1,568份，信心水準在95%下，正負誤差為2.48個百分點。

5G 人力銀行

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