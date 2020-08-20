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聯發科NB-IoT晶片 完成全球首次5G衛星資料傳輸測試

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

聯發科（2454）5G技術再傳捷報，成功與國際航海衛星通訊公司（Inmarsat）合作，以窄頻物聯網（NB-IoT）晶片完成全球首次5G物聯網高軌衛星資料傳輸測試，可望納入5G國際標準組織3GPP R17的標準之中，協助全球5G時代新技術標準化工作，超前布局領先其他業者。

此次，為聯發科繼推出全球最先進的5G旗艦級移動平台之後，持續加速5G衛星物聯網先進通訊技術的發展，近期成功地透過Inmarsat 的「Alphasat L波段衛星」，於赤道上方3萬5千公里處的地球同步軌道上（GEO）完成資料傳輸實測。

這次成果將會提交至5G國際標準組織3GPP的Rel-17非地面網路（NTN）國際標準化工作中，以推動5G標準體系的完善，支持更多應用場景和新型業務的發展。非地面網路主要運用衛星等非地面方式傳輸訊息，最常應用在基地台網路難以覆蓋且人跡罕至的大洋、沙漠、深山、極地等區域。

聯發科技通訊系統設計研發本部總經理黃合淇表示，與國際航海衛星通訊公司的合作，將加速產業在5G時代整合行動通訊和衛星網路的全球無縫覆蓋發展，兩家公司的持續合作將有助於推展物聯網等垂直應用領域的5G創新。

聯發科指出，順利克服高軌衛星傳輸的訊號弱及訊號延遲的艱難挑戰，精準掌握傳輸時間，將可有效補足地面基地台覆蓋的限制，徹底發揮5G萬物互聯的特性。

5G 物聯網 聯發科

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