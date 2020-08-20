聯發科5G再傳捷報 完成全球首次高軌衛星傳輸測試

聯發科（2454）於今（20）日宣布，其5G技術再傳捷報，日前成功與國際航海衛星通訊公司（Inmarsat）合作，以窄頻物聯網（NB-IoT）晶片，完成全球首次5G物聯網高軌衛星資料傳輸測試。

聯發科表示，此項測試克服高軌衛星傳輸訊號弱及延遲的挑戰，精準掌握傳輸時間，將可有效補足地面基地台覆蓋的限制，發揮5G萬物互聯的特性。此創舉將可望納入5G國際標準組織3GPP R17的標準之中，協助全球5G時代新技術標準化工作。

聯發科提到，該公司近期成功透過Inmarsat 的「Alphasat L波段衛星」，於赤道上方3萬5千公里處的地球同步軌道上（GEO），完成資料傳輸實測。這次成果將提交至3GPP的Rel-17非地面網路（NTN）國際標準化工作中，以推動5G標準體系完善，支持更多應用場景和新型業務的發展。非地面網路主要運用衛星等非地面方式傳輸訊息，常應用於基地台網路難以覆蓋且人跡罕至的大洋、沙漠、深山、極地等區域。

這次測試裝置搭載聯發科基於標準窄頻物聯網（NB-IoT）所開發、支援衛星功能的晶片產品，與商用同步衛星建立雙向通訊。搭載聯發科晶片的測試裝置，從義大利北部往國際航海衛星通訊公司的高軌同步衛星傳輸資料，並透過富奇諾太空中心（Fucino Space Center）成功收到回訊。測試用的基地台是由台灣資策會開發，以現有地面行動網路的基地台，改造成適合接收衛星訊號的基地台，順利完成測試。

聯發科強調，這次測試的成功，顯示此項嶄新全球標準的可行性，開啟了使用單項裝置即可同時連接衛星和行動網路的市場潛力，透過衛星提供全球無處不在的 NB-IoT 網路，不論身處海洋還是深山中，都可以實現物聯網連接，未來應用商機可期。

聯發科通訊系統設計研發本部總經理黃合淇表示，聯發科與國際航海衛星通訊公司的合作，將加速產業在5G時代整合行動通訊和衛星網路的全球無縫覆蓋發展。