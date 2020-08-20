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鴻海Micro LED 追趕三星

經濟日報 / 記者李孟珊尹慧中／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

鴻海集團強攻新世代顯示器技術邁大步，轉投資夏普傳將在2023年開始量產Micro LED，躋身全球Micro LED量產領先群，甚至有望比三星還快，並鎖定當紅的眼鏡型穿戴裝置應用，目標打入蘋果穿戴裝置供應鏈，為鴻海集團在顯示器領域開啟新頁。

蘋果積極加速推進Micro LED、Mini LED等先世代顯示技術，為了衝刺高階顯示技術，也在龍潭自行建廠研發，其中，針對Micro LED部分，穿戴裝置將有可能是首個主要應用，也成為三星、夏普、京東方、日本顯示器公司（JDI）等大廠積極爭取的新訂單。

夏普過往在LCD顯示器曾位居重要地位，隨著陸廠崛起削價搶單，夏普LCD勢力逐步下滑，但並未放棄先進技術研發。日刊工業新聞報導，夏普將在2023年開始量產1吋以下的高精細全彩Micro LED面板，像素密度達3,000ppi，是目前智慧手機搭載的顯示器的三至六倍。

業界人士指出，全球面板與LED廠都在積極布局Micro LED，目前看來，三星有望在2023至2024年量產，台灣晶電等業者也力拚在未來三至五年開始邁入商品化。

若夏普順利於2023年開始量產Micro LED，將躋身業界領先群，甚至有望超車三星，成為全球最快量產Micro LED的業者，為鴻海集團後續承接訂單增添動能。

據悉，目前夏普子公司夏普福山半導體，已試作出0.38吋、像素密度1,053ppi全彩及0.13吋、3,000ppi高精細藍色單色Micro LED面板產品，目標在2023至2024年量產，將搶攻眼鏡型AR／VR裝置需求，夏普大客戶蘋果也正在研發眼鏡型穿戴裝置產品。

業界分析，Micro LED與LCD、OLED顯示螢幕相較，具有更薄、更節能的特色，因此市場普遍預期，Micro LED初期將導入穿戴式裝置，以及超大尺寸顯示應用器等兩大領域。

外媒報導曾指出，蘋果2023年Apple Watch與iPhone有望開始導入Micro LED顯示面板。業界人士認為，目前三星發展Micro LED的腳步頗快，近兩年陸續發表模組化的Micro LED電視，不過，夏普挾鴻海集團龐大資源支持，也有望爭取蘋果穿戴裝置訂單，若能順利在2023年量產Micro LED，將開啟鴻海集團顯示器領域新頁。

夏普正積極發展海外顯示系列應用，主要將顯示技術應用擴張至工作生活、教育生活、家庭社交生活、安全生活、健康生活、財產採購交易生活、環保汽車生活等八大領域。

LED 夏普 顯示器

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