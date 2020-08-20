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緯創入股新創愛卡拉

經濟日報 / 記者彭慧明蕭君暉／台北報導

緯創大舉進軍人工智慧（AI），軟體等產業，逐步由硬轉軟，旗下100%持有的緯創數技投資控股公司昨（19）日宣布，斥資1,500萬美元（約新台幣4.4億元）投資跨國AI行銷新創公司愛卡拉（iKala），強化AI研發能量，並持有該新創公司約21.13%股權。

iKala昨天也宣布完成B輪募資，除緯創數技投資控股領投，原投資者和通創投集團及怡和創投續投，完成B輪1,700萬美元（約新台幣5.05億元）募資。

iKala指出，目前獲得總募資金額3,030萬美元（約新台幣9億元），新一輪資金將強化AI技術研發能量、加速擴張亞洲數位轉型及新零售版圖。iKala目前有400家企業客戶、1.5萬個品牌主、14萬東南亞社群商家，將從數據及AI出發，進攻社群電商新零售領域。

緯創副董黃柏漙表示，台灣企業轉型模式已從供應鏈整合變成創新轉型。

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