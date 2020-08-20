微軟加碼 助攻台灣物聯網

台灣微軟昨（19）日舉辦「DevDays Asia 2020 Online亞太技術年會」，並與經濟部共同宣布啟動第二期「物聯網服務化加速計畫」，微軟將成立「IoT Center of Excellence物聯網卓越中心」，鎖定電子網通、半導體、精密加工等高科技製造業加速數位轉型，預期能創造至少70億元產值。

台灣微軟首席營運長何虹表示，歷經第一期的技術奠基後，第二期會更深入合作、加速企業轉型，希望後續帶來的產值能衝破百億元，幫助台灣企業走向全球。

行政院副院長沈榮津致詞時指出，微軟亞太技術年會今年將七大主軸課程全部搬到雲端，讓台灣與亞太地區開發者不受疫情影響，透過線上交流、學習與成長。台灣成功的防疫經驗，讓國際對台灣投資環境更有信心。台灣微軟2017年起和經濟部共同推行「物聯網服務化加速計畫」。

台灣微軟表示，第一期重點是基礎研究和落地，例如幫助企業邁入智慧製造、擷取資料上雲，並將國際級規格和技術引進給國內硬體和解決方案廠商；第二期在這些基礎上加大力度，加速為企業創造價值。

何虹指出，第一期計畫在軟硬體銷售、服務加值優化等項目，共創造超過36.4億元的產值，第二期計畫預計能翻倍，至少70億元以上的產值貢獻，並努力往百億元邁進，期望讓合作夥伴感受到計畫帶來的價值。

另外，台灣微軟去年11月啟動的AI Infinity計畫，九個月內已為逾400家台灣企業導入AI應用，涵蓋製造、金融、零售、醫療、電信及娛樂等產業；這項計畫已經透過線上、線下管道，培養超過1.5萬名開發者和企業技術人員。

台灣微軟總經理孫基康補充，微軟預期在全球培養2,500萬名數位轉型人才，台灣微軟全力支持，加碼投資在台灣的人才培訓。