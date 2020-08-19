LINE TV與新創OVO合作 App登機上盒
台灣正版電視盒品牌暨串流電視平台OVO宣布新上架 LINE TV、巴哈姆特動畫瘋等多款App，讓喜愛日韓劇及 BL、動漫的觀眾以大電視享受更多元、舒適的收看選擇。
OVO也發表新版的「99元串流第四台」服務，原本月繳99元可看50 台，限時升級可看80多台頻道，並新增手機、電腦跨螢收視功能，年繳會員電視盒0元帶回家，希望讓觀看正版影視的觀眾能輕鬆入手。
OVO 創辦人吳有順指出，吸引用戶從看盜版過渡到付費收看串流影音服務，價格降到消費者能接受的甜蜜點是關鍵之一。為了降低觀看正版的進入門檻，將頻道豪華餐降至99元，引入豐富的應用程式與免費頻道，助市場從盜版過渡到正版串流影音時代。
OVO 新版 99 元電視串流服務，99 元可收看 80 多台新聞、戲劇、電影、綜藝、生活、兒少、體育即時頻道，再加上 40 多台免費的海內外新聞、公視、購物、韓流、宗教頻道，等於每月 99 元可收看超過 130 個頻道。OVO 正式上線與四季線上合作的跨螢收視服務，訂閱的頻道在四季線上的手機APP上也可看，一次訂閱兩個裝置收看。訂閱一年方案，電視盒更可免費租借帶回家！
新上架應用程式除了 LINE TV、動畫瘋外，還有 GOOD TV、Vimeo、TED TV、股市、健身、教育、多款賽車遊戲與第三方應用商店 Aptoide TV 等，包括原已上架的 Netflix、friDay影音、KKTV、YouTube 等服務，提供觀眾免費與加值付費的多元影音選擇。
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