藍委質疑新買辦問題 中華電澄清
國民黨團質疑民進黨政府力推新南向政策，出現新買辦問題，其中牽涉中華電（2412），對此，中華電澄清，新加坡子公司印尼合資案，歷經公司內部團隊及外部顧問兩年多評估作業，依相關轉投資評估程序辦理。
中華電表示，東南亞市場蓬勃發展中，印尼中央與地方政府積極推動智慧城市政策與計畫，市場發展潛力大，故本公司繼新加坡、越南、泰國投資設立營運子公司後，將印尼定為擬開發之目標市場。
Reliance集團長期耕耘印尼市場，熟悉印尼政經環境，與政府部門及回教團體建立良好關係，近年來亦多角化進行產業布局，經評估與中華電信資源互補，為本公司進入印尼市場合適的合作夥伴。
本案合資方為Reliance集團下的Infinity Intelligence Pte. Ltd.，為一資本額美金500萬之新加坡註冊公司，將先注資美金300萬元(佔股60%)，之後本公司新加坡子公司相對注資美金200萬元(佔股40%)，該合資公司也將於雙方注資後，合資公司才進行營運。
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