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記憶體後市變數多、法人賣不停 力成股價探底

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

記憶體產業原本市場對第3季市況就看保守，近日再傳出多項變數，使得外資及投信法人都對記憶體相關族群站在賣方，其中，記憶體封測大廠力成（6239）受到近期外資法人連續賣超下，股價持續向下探底，今（19）日股價再寫下近4個多月股價新低。

就產業面來看，市場多數法人及研究機構就認為，第3季在市場仍需消化庫存下，對記憶體拉貨力道恐將趨緩，再加上需求端仍有全球新冠肺炎疫情的影響，仍使市場不敢過於樂觀，此外，近日先有全球重要記憶體大廠美光的財務長Dave Zinsner對未來市況示警，再來是美國對華為的禁令進一步擴大，每一項消息都對記憶體不僅充滿變數，且看來都是負面衝擊居多。

在消息面不利之下，近期市場法人持續調節記憶體相關個股，其中，力成為國內最大的記憶體封測廠，雖然第2季繳出不錯的業績表現，不過，至今日為止，外資法人已連續賣超力成6個交易日，今日賣超1450張，累計近6個交易日則是賣超8343張。

在外資連續賣超的壓力下，力成股價近期持續向下探底，今日股價低點跌破90元關卡，來到89元，已是股價近4個多月的新低，後市股價能否回穩，恐怕需觀察外資動向而定。

力成為美光下游記憶體封測廠，力成日前表示，肺炎疫情與美中貿易戰將對第3 季營運造成小幅影響，營收估小幅衰退，但仍較去年同期成長，預期在 5G 手機與基地台需求帶動下，營運將從8、9月回溫，第4季展望不錯，全年目標不變。

記憶體 力成 外資

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