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訊連攜手威強電、大聯大 攻智慧辨識

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

近年積極發展AI臉部辨識系統的軟體業者訊連科技（5203）今（19）日宣布，將與工業電腦廠商威強電工業電腦、半導體零組件通路商大廠大聯大世平集團，及物聯網領導廠商英特爾攜手合作，進軍智慧辨識領域。訊連、威強電及世平集團將於27日共同舉辦的「後疫情時代、讓AI罩顧你」線上研討會中，分享採用Intel® OpenVINOTM及MovidiusTM技術打造的多樣化AI智慧辨識應用，以及後疫情時代口罩偵測、身分辨識及體溫量測等多種解決方案。

今年隨著新冠肺炎疫情肆虐全球，人們防疫及健康意識抬頭，配戴口罩、量測體溫已是進出公共場所不可或缺的防疫SOP。一般體溫量測站須由專人負責，使用額溫槍或熱感攝影機進行量測，除耗費人力外，也隱藏潛在的接觸風險。因此，借助先進的AI影像辨識技術，可讓口罩偵測、身份辨識及體溫偵測等健康量測流程自動化，大幅減少接觸的風險。

訊連科技、威強電及世平集團都是英特爾物聯網解決方案聯盟（Intel® IoT Solution Alliance）的會員，會在這次活動中介紹針對Intel®物聯網平台設計的軟、硬整合解決方案，提供用戶一站式的防疫健康偵測建置。

訊連也會在這次研討會中，介紹全新的FaceMe® Health 及 FaceMe® Security解決方案，可於後防疫時代提供口罩辨識、戴口罩時的臉部辨識，以及整合熱感應攝影機進行進出人員體溫量測。搭配威強電AI嵌入式系統系列產品，如採用Intel®CoreTM處理器，支援 OpenVINOTM邏輯推理引擎的工業電腦，及採用Intel®MovidiusTM Vision Processing Unit、擁有多樣規格、小尺寸、低功耗優勢的Mustang系列加速卡，在輕量化之邊緣運算裝置上，建置身分認證、口罩偵測等智慧辨識應用。大聯大旗下世平集團則是英特爾物聯網解決方案聚合商，提供多樣化的英特爾物聯網解決方案，為系統整合商及各式終端用戶架起端到端應用的橋樑。

口罩 物聯網 Intel

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