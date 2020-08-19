微軟亞太技術年會啟動 助台灣升級物聯網價值鏈

台灣微軟主辦的「DevDays Asia 2020 Online亞太技術年會」活動今（19）日登場，七大主軸課程全面搬上雲端，讓台灣開發者與技術人員持續接軌全球最新科技脈動，推動台灣成為亞太人才培育中心！微軟更攜手經濟部共同揭曉「物聯網服務化加速計畫」第二期之承諾，助台灣電子網通、半導體、精密加工等產業全面升級物聯網價值鏈，目標則推展台灣頂尖服務銷國際。

台灣微軟總經理孫基康表示：「過去幾個月受疫情衝擊，動盪的環境成為驅動企業轉型關鍵，尤其數據和AI的採用更成為企業差異化的決定因素；而『科技強度』是企業恢復營運能力的核心，站在這波改革第一線的開發者，更扮演著技術強化的重要角色。我們期待透過今年DevDays Asia，在雲端串聯全球和亞太地區的資源，為後疫情時代的台灣的開發者們提供前瞻技術趨勢，全方位智慧賦能。」

微軟自2017年開始便與經濟部共同推行的「物聯網服務化加速計畫」，第一期以協助台灣重點產業科技研發為目標，短短兩年成功助台灣企業國內廠商技術謀合合作案件，並創造包含軟硬體的銷售、服務加值的優化等共超過36.4億元產值。

台灣微軟首席營運長何虹表示，「微軟與經濟部攜手宣布第二期計畫啟動，為賦能加速物聯網生態系創造價值並邁向國際，我們將成立『IoT Center of Excellence物聯網卓越中心』，提供產業5G+AIoT研究場域、產業指導與實踐及人才培訓。物聯網卓越中心不只聚焦於科技，更專注在商業模式、組織的科技強度，與產業轉型的支援，藉此助力台灣產業重新想像未來可能！」