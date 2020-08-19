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廣運熱傳、第三代半導體兩大事業 成長新動能

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
廣運董事長謝清福（左）、熱傳事業部總經理陳茂欽，共同展示擁有介電液配方專利的「浸沒式液冷糸統」。記者李珣瑛/攝影
廣運董事長謝清福（左）、熱傳事業部總經理陳茂欽，共同展示擁有介電液配方專利的「浸沒式液冷糸統」。記者李珣瑛/攝影

廣運（6125）盛大參與今年台北國際自動化工業大展（Automation Taipei），主要展出自動化先進製程、物流及5G、物聯網應用設備，以及熱傳事業新產品的系列解決方案。

廣運今天下午在展場舉行法人說明會，說明未來營運展望。

廣運生產據點有台灣、大陸及越南；目前有兩大事業主體，一為已有45年深厚技術基礎的自動化事業群，客戶遍及各行各業有光電、一般電子、物流、輪胎、塑化、化纖及航運及公共工程等，最具代表性為桃園機場行李輸送系統；另一個事業是成立一年多的熱傳事業，為來自擁有散熱技術近30年的團隊，並結合原本工程及機電基礎，提供客戶全方位散熱及解熱各式方案。

廣運資本額24.9億，截至6月30日歸屬母公司權益39.4億，每股淨值15.96元，負債比率47%，流動比率158%，屬合約負債6.4億；受COVID 19疫情影響上半年合併營收18.85億，毛利率19%，稅後虧損0.65億元，稅後EPS0.26元，第2季單季稅虧損0.01億較第1季大幅改善，今年7月剛完成現金股利每股2元發放。

廣運主要轉投資太極（4934），資本額20億，廣運持股28.3%，主要產品為太陽能電池及今年並正式跨足的碳化矽SIC。

廣運集團看好SIC未來發展，由太極於6月成立盛新材料科技子公司，資本額目前1000萬，由太極持股64%，廣運直接投資10%，未來依進度增資及規劃朝向獨立上市櫃。

另外金運科技，資本額5.3億，廣運持股89.16%，主要產品為電子EMS。

展望未來，自動化事業以厚植45年的自動化技術，精進智慧製造無人化工廠，積極佈局公共工程。

熱傳事業: 開啟伺服器液冷散熱元年，提供大型數據中心/通信/伺服器機房所需各式iCold rack水冷機櫃、水冷背門、浸沒式系統及關鍵元件CDU(液冷監控主機)、自主開發介電液等全方位解熱方案。

同時，持續活化投資性不動產：未來持續收斂大陸投資性不動產，今年已委託仲介代銷廣奕天的星南樓2~25樓共23層樓431戶，至本月已獲逾20%買家肯定，未來並將適時將處分資金匯回台灣母公司。

廣運集團啓動二代接班作業，圖為執行長謝明凱（中）、自動化事業群業二總監陳智杰（右）、業三總監陳佑任。記者李珣瑛/攝影
廣運集團啓動二代接班作業，圖為執行長謝明凱（中）、自動化事業群業二總監陳智杰（右）、業三總監陳佑任。記者李珣瑛/攝影

廣運 太陽能電池

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