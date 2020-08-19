緯創數技投資新創公司iKala 強化AI研發能量

緯創（3231）旗下100%持有的緯創數技投資控股公司，今（19）日宣布斥資1500萬美元，投資AI新創公司iKala，強化AI研發能量，並持有該新創公司約21.13%股權。

緯創副董事長暨新事業總經理黃柏漙表示：「台灣企業轉型模式，已從過去的供應鏈整合，變成創新轉型。緯創雖為硬體起家，近年積極布局轉型升級，從內而外，成果豐碩。未來更希望透過緯創與 iKala 的結合，拓展軟硬整合的觸角，幫助企業真正做到品牌加值、數位轉型。」

iKala 董事簡立峰指出：「台灣位於東亞中心，匯聚軟、硬體科技研發人才，很適合作為亞洲的 AI 人才庫及進攻海外市場版圖的核心基地。很高興看見台灣業界能與 iKala 攜手成為實現『台灣+1』的重要推手，也期許 iKala 透過以 AI 為核心的垂直整合性AI服務及新零售服務，幫助企業拓展亞洲版圖。」

iKala是跨國AI公司，今天宣布完成B輪募資，由緯創數技投資控股領投，和通創投集團及怡和創投參與續投，共獲 1,700萬美元資金，累積所有輪次總募資金額3,030萬美元（近新台幣9億元），本輪資金將用於強化iKala AI研發能量、加速iKala擴張亞洲數位轉型及新零售版圖。